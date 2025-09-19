Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, va prezenta stadiul PNRR la Forumul EUROSFAT 2025

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, va participa luni, 22 septembrie, între orele 15:30-17:00, la dezbaterea „PNRR pe ultima sută de metri – cursa contra cronometru”, din cadrul Forumului EUROSFAT 2025 – Majoratul României în UE. Oficialul MIPE va susține o prezentare amplă despre stadiul progresului PNRR.

Dezbaterea va aborda principalele provocări și realizări ale Planului Național de Redresare și Reziliență, cu accent pe blocajele existente în implementare, fondurile rămase disponibile pentru România, reformele și investițiile cu impact direct asupra cetățenilor, precum și lecțiile pentru viitoarele exerciții de gestionare a fondurilor europene.

Alături de ministrul Dragoș Pîslaru vor lua cuvântul:

Siegfried Mureșan, Membru al Parlamentului European (PPE), Raportor al Cadrului Financiar Multianual (mesaj video),

Teodora Preoteasa, Director pentru Administrarea Fondurilor Europene, Banca de Investiții și Dezvoltare,

Ana Maria Icătoiu, Vicepreședintă, Federația pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri,

Dragoș Jaliu, Fondator fonduri-structurale.ro,

Marius Vasiliu, Monitorpnrr.ro.

Vor interveni, de asemenea, reprezentanți ai Comitetului de Monitorizare PNRR:

Bogdan Iuliu Hossu, Președinte, CNS „Cartel ALFA”,

Dr. Orieta Hulea, CEO, WWF România,

Lidia Capmare, Coordonatoare grup de lucru Fonduri Europene, Confederația Patronală Concordia,

Irina Zugravu, Lider grup de lucru pe Fonduri Europene, CCIFER.

Evenimentul va avea loc pe Șoseaua Panduri 90-92, în incinta Facultății de Sociologie și Asistență Socială. Înscrierile se realizează pe site-ul https://eurosfat.ro/.

