Trei românce, acuzate că au condus o bandă care jefuia bătrâni în Toronto

Trei românce au fost arestate în Toronto, fiind acuzate că se aflau în fruntea unei rețele criminale care prăda bătrâni prin metoda „diversiunea”. Ancheta poliției arată că victimele erau vizate pentru bijuterii și alte bunuri de valoare, furate în doar câteva secunde.

Ținte: persoane în vârstă și vulnerabile

Poliția din Toronto a anunțat că cele trei suspecte operau din iulie până la începutul lunii septembrie 2025, folosind diversiuni pentru a distrage atenția victimelor. În timp ce una dintre ele le aborda sub diverse pretexte, celelalte sustrăgeau bijuterii sau obiecte valoroase, potrivit Toronto Police Service.

Arestări în urma unei percheziții

Pe 7 septembrie, ofițerii canadieni au efectuat o percheziție care a dus la reținerea celor trei femei, toate rezidente în Toronto:

Florentina Alexandru , 44 de ani

, 44 de ani Mirabela Lăcătușu , 27 de ani

, 27 de ani Florentina Alexandru, 37 de ani

Multiple capete de acuzare

Cele trei sunt acuzate de mai multe infracțiuni grave, printre care:

furt peste 5.000 de dolari (trei capete)

furt sub 5.000 de dolari

deținere de bunuri obținute prin infracțiuni peste 5.000 de dolari (trei capete)

participare la o organizație criminală (patru capete)

Două dintre femei au fost deja prezentate în fața instanței pe 8 septembrie, iar cea de-a treia urma să compară în ziua următoare. Prejudiciul total este estimat la mii de dolari canadieni.

Poliția cere ajutorul publicului

Arestările vin pe fondul unei creșteri îngrijorătoare a furturilor prin diversiune în zona metropolitană Toronto, infracțiuni care vizează mai ales persoane în vârstă. Poliția a publicat imaginile celor trei suspecte și face apel la eventuale alte victime să contacteze autoritățile pentru a sprijini ancheta.

