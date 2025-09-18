(VIDEO) Proteste masive la Buenos Aires împotriva măsurilor de austeritate ale lui Javier Milei

Zeci de mii de oameni au ieșit miercuri în stradă în capitala Argentinei, cerând creșterea finanțării pentru universitățile publice și spitalele pediatrice, sectoare puternic afectate de programul de austeritate implementat de președintele libertarian Javier Milei.

Mobilizarea masivă este cel mai recent semn al nemulțumirii populare față de politicile radicale de reducere a cheltuielilor publice. Participanții au blocat bulevarde centrale și au purtat pancarte prin care cereau protejarea educației și a sănătății, potrivit France 24.

Popularitatea lui Milei în scădere

Liderul argentinian, ales pe o platformă de reforme economice dure, se confruntă cu o scădere a popularității pe fondul reducerilor bugetare, al unui scandal de corupție și al unei recente înfrângeri legislative în alegerile provinciale din Buenos Aires.

Milei se pregătește pentru alegerile intermediare din octombrie, în care formațiunea sa politică speră să câștige suficiente locuri în Congres pentru a împiedica opoziția să-i blocheze agenda legislativă și să-i anuleze vetourile.

