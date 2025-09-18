Amenzi de 20.000 de lei pentru transport ilegal de piatră în Gorj

20.6 C
Știri de ultima orăEvenimentAmenzi de 20.000 de lei pentru transport ilegal de piatră în Gorj

De Mariana BUTNARIU

Polițiștii Serviciului Rutier, împreună cu reprezentanți ai Direcției Regionale Antifraudă Târgu Jiu, au desfășurat ieri, o acțiune de verificare a legalității transportului rutier de mărfuri pe DC 149 Bumbești Jiu – Pleșa.

În urma controalelor, au fost depistați doi operatori care transportau piatră cu autovehicule ce depășeau masa totală maximă admisă.

Operatorii de transport au fost sancționați cu amenzi de 15.000 de lei, iar furnizorii de bunuri divizibile cu amenzi de 5.000 de lei, pentru că au încărcat vehiculele peste limita prevăzută de lege.

Polițiștii gorjeni reamintesc că respectarea legislației rutiere și a normelor privind transportul de mărfuri este esențială pentru siguranța traficului, protejarea infrastructurii și prevenirea accidentelor.

