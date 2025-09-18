(VIDEO) Dolj: Tânăr reținut după ce ar fi agresat un bărbat într-un bar

Un tânăr de 34 de ani din comuna Dobrești a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Daneți, fiind suspectat de săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

În seara zilei de 16 septembrie, într-un bar din localitate, pe fondul unui conflict spontan, tânărul l-ar fi lovit cu un obiect tăietor-înțepător pe un bărbat de 55 de ani. Victima a fost transportată la spital cu leziuni la nivelul brațului drept

În urma administrării probatoriului, tânărul a fost introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

Astăzi, acesta urmează să fie prezentat Parchetului cu propunere de dispunere a unei măsuri preventive.

