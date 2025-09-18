Lula: „Nu am nicio relație cu Trump”. Președintele Braziliei critică tarifele SUA și cere reformarea ONU

Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, a declarat într-un interviu exclusiv pentru BBC că nu are „nicio relație” cu președintele american Donald Trump. L-a acuzat pe Trump că a impus tarife vamale „eminamente politice” care vor duce la creșterea prețurilor pentru consumatorii americani.

„Poporul american va plăti pentru greșelile pe care președintele Trump le face în relația sa cu Brazilia”, a spus Lula, referindu-se la taxele de 50% asupra mărfurilor braziliene, inclusiv cafea și carne de vită.

Liderul brazilian a precizat că nu a încercat niciodată să îl contacteze direct pe Trump, întrucât „nu a vrut niciodată să aibă o conversație”, și a aflat despre tarife din presa locală.

„Nu există nicio relație. […] Nu este împăratul lumii!”, a adăugat el.

Relațiile cu Putin și poziția față de Bolsonaro

Lula a apărat legăturile sale cu președintele rus Vladimir Putin, amintind că relația lor datează din mandatele anterioare ale ambilor lideri. El a evitat să rupă relațiile diplomatice cu Moscova, în ciuda războiului din Ucraina, afirmând că Brazilia a condamnat invazia, dar trebuie să își asigure aprovizionarea cu petrol.

Referindu-se la fostul președinte Jair Bolsonaro, recent condamnat la 27 de ani de închisoare pentru complot la lovitură de stat, Lula a spus că acesta și complicii săi „au rănit țara” și chiar i-au „plănuit moartea”.

„Deocamdată este vinovat. Sper să își prezinte apărarea, dar legea trebuie respectată”, a spus liderul brazilian.

Critici la adresa ONU și apel pentru reformă

În interviu, Lula a pledat pentru o reformă profundă a Națiunilor Unite, susținând că dreptul de veto al celor cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate „a înclinat balanța” în favoarea puterilor învingătoare din al Doilea Război Mondial, excluzând țări reprezentative pentru miliarde de oameni, precum Brazilia, India sau Germania.

„ONU nu a avut puterea de a rezolva conflictele”, a spus el, adăugând că războaiele din Ucraina și Gaza ar fi putut fi prevenite „dacă ONU ar fi funcționat”.

Lula a descris războiul din Gaza drept „nu un război, ci un genocid”.

Politica energetică și alegerile din 2026

Pe plan intern, Lula a fost criticat pentru susținerea explorării de petrol în apropierea gurii de vărsare a Amazonului. El a insistat că Brazilia respectă legea și ar răspunde pentru orice incident de mediu.

„Susțin o lume fără combustibili fosili, dar acest moment nu a venit încă”, a declarat președintele.

Lula, în vârstă de 79 de ani, nu a anunțat încă dacă va candida pentru un nou mandat în 2026, spunând că sănătatea și conjunctura politică vor cântări în decizie.

