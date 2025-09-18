Macron va prezenta „dovezi științifice” într-un proces de defăimare din SUA pentru a demonstra că Brigitte este femeie

Președintele francez Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte, intenționează să furnizeze dovezi fotografice și științifice într-un proces de defăimare intentat în SUA împotriva comentatoarei conservatoare Candace Owens. Cuplul dorește să demonstreze, „atât generic, cât și specific”, că afirmațiile potrivit cărora Brigitte Macron s-ar fi născut bărbat sunt false.

Avocatul familiei, Tom Clare, a declarat pentru podcastul BBC Fame Under Fire că acuzațiile au fost „incredibil de supărătoare” și au reprezentat o distragere de la activitatea oficială a președintelui.

„Când familia ta este atacată, te afectează. Și el nu este imun la asta, deoarece este președintele unei țări”, a spus Clare, adăugând că Brigitte Macron este pregătită să se supună unui proces public dificil pentru a „lămuri lucrurile”.

Dovezi fotografice și mărturii de specialitate

Avocatul a confirmat că vor fi prezentate inclusiv fotografii cu Brigitte Macron însărcinată și alături de copii, în conformitate cu standardele de probă ale instanței. De asemenea, vor fi aduse mărturii de specialitate „de natură științifică”, fără a detalia exact ce tip de teste vor fi implicate.

„Este incredibil de supărător să te gândești că trebuie să prezinți acest tip de dovezi. Dar este 100% pregătită să își asume această povară”, a spus Clare.

Originea acuzațiilor și reacția familiei Macron

Speculațiile despre identitatea de gen a Primei Doamne au apărut online în 2021, fiind propagate de bloggerițele franceze Amandine Roy și Natacha Rey. Familia Macron a câștigat inițial un proces de defăimare în Franța în 2024, însă hotărârea a fost anulată în apel în 2025 pe motive ce țin de libertatea de exprimare.

În iulie 2025, Emmanuel și Brigitte Macron au intentat un proces de defăimare împotriva lui Owens în SUA, acuzând-o că a ignorat „toate dovezile credibile” și a preferat să amplifice teorii conspiraționiste.

Contextul legal din SUA

În procesele de defăimare în care sunt implicate persoane publice, reclamanții trebuie să dovedească „rea-voință reală”, adică faptul că pârâtul a răspândit informații false cu bună știință sau cu o ignorare imprudentă a adevărului.

Avocații lui Owens au depus o moțiune de respingere a cazului, argumentând că procesul nu ar fi trebuit intentat în Delaware și că apărarea în acest stat ar provoca „dificultăți financiare și operaționale substanțiale”. Owens a declarat anterior că își menține afirmațiile și că „nu există nimic mai american decât libertatea de exprimare și capacitatea de a critica”.

