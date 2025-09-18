Muzeul Cărții și Exilului Românesc inaugurează expoziția de fotografie „Chipuri”, dedicată lui Samoilă Mârza

Muzeul Cărții și Exilului Românesc găzduiește sâmbătă, de la ora 11.00, vernisajul expoziției de fotografie „Chipuri”. Este un eveniment organizat în parteneriat cu:

Primăria Craiova,

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”,

Asociația Artiștilor Fotografi „Dacia Malvensis”,

Asociația Ziariștilor Profesioniști „Tudor Arghezi” din Dolj.

Expoziția este dedicată memoriei lui Samoilă Mârza (1886–1967), fotograful Marii Uniri, și reunește 138 de portrete alb-negru și color realizate de 36 de artiști fotografi din întreaga țară. Lucrările vor putea fi admirate până la 17 octombrie 2025.

Artiștii participanți

Printre autorii expuși se numără Rucsandra Silvia Călin, Cristian Tiberiu Floriganță, Livia Corcoveanu, Bogdan Negoița, Gabriela Vochescu, Ovi D. Pop, Adela Lia Rusu, Jeno Major, Petre Dalea, Mircea Furdu, Diana Pălădescu și Gabriel Amarandei, reprezentând atât Craiova, cât și orașe precum Oradea, Sibiu, Reșița, Iași și București.

Programul vernisajului

Festivitatea de deschidere va fi moderată de jurnalista Ionela Gherghe și îl va avea ca invitat pe Prof. Univ. Dr. Habil. Sorin Liviu Damean. La final, participanții vor putea urmări un moment artistic susținut de Octavian Gorun (vioară) și Corina Stănescu (pian).

Susținerea evenimentului

Sponsorul manifestării este Baroul de Avocați Dolj, prin Cabinetul de Avocatură Prof. Univ. Dr. Habil. Iulian Nedelcu.

Expoziția face parte din programul „Bănia Photographic Art Tour 2025” și reprezintă al XII-lea eveniment organizat în acest an de Asociația Artiștilor Fotografi „Dacia Malvensis”, zece dintre acestea fiind găzduite de Muzeul Cărții și Exilului Românesc.

