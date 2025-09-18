(VIDEO) Regele Charles și Donald Trump salută relația specială dintre Marea Britanie și SUA la banchetul de stat

Regele Charles a elogiat angajamentul președintelui american Donald Trump de a găsi soluții la „cele mai dificile conflicte din lume”, într-un discurs susținut miercuri seara la banchetul de stat organizat în onoarea liderului de la Washington. Suveranul a cerut sprijinul continuu al SUA pentru Ucraina în fața „tiraniei”, subliniind parteneriatul strategic și istoric dintre cele două țări.

În replică, Trump a descris relația dintre SUA și Regatul Unit drept „mai mult decât specială”, afirmând că legătura lor depășește orice definiție convențională.

O demonstrație de fast la Windsor

Cina de stat, desfășurată în Castelul Windsor, a reunit 160 de invitați, inclusiv lideri politici, șefi ai companiilor de tehnologie – precum Tim Cook (Apple) și Sam Altman (OpenAI) – și figuri de presă precum Rupert Murdoch. Meniul a inclus pui organic din Norfolk, iar evenimentul a marcat punctul culminant al unei zile de ceremonii și întâlniri diplomatice.

Regele a reamintit în discursul său că „poporul nostru a luptat și a murit împreună pentru valorile pe care le prețuim”, pledând pentru menținerea strânsă a legăturilor comerciale, culturale și militare. De asemenea, a vorbit despre „oportunitatea prețioasă de a proteja și restaura minunile naturii” pentru generațiile viitoare.

Agenda vizitei de stat

Vizita continuă joi, cu evenimente la care vor participa Regina Camilla, Prințesa de Wales și Prima Doamnă Melania Trump. Președintele american urmează să se întâlnească cu premierul Sir Keir Starmer la reședința Chequers pentru discuții bilaterale și o conferință de presă comună.

Miercuri, Trump a fost întâmpinat cu una dintre cele mai ample gărzi de onoare organizate vreodată pentru o vizită de stat – peste 1.300 de militari din Armată, Marina Regală și RAF. Survolul Red Arrows a fost punctul de atracție al ceremoniei, însă zborul planificat al avioanelor F-35 a fost anulat din cauza vremii.

Momente de destindere și simboluri istorice

Președintele a fost văzut glumind cu regele în timpul inspecției trupelor, iar la Capela Sf. Gheorghe și-a adus omagiile Reginei Elisabeta a II-a, depunând o coroană de flori. Printre cadourile oficiale, Trump a primit steagul arborat deasupra Palatului Buckingham în ziua învestirii sale din ianuarie 2025.

Reacții publice și proteste

Deși evenimentele oficiale au avut loc în mare parte în spatele zidurilor de la Windsor, protestatarii au fost prezenți în Londra și în oraș, unii afișând pancarte anti-Trump. Grupul republican Republic a criticat vizita, cerând reformarea monarhiei și „apărarea drepturilor democratice”, potrivit BBC.

Trump a numit vizita de stat „una dintre cele mai înalte onoruri” din viața sa, iar analiștii consideră că evenimentul a consolidat relația personală dintre președinte și monarh.

