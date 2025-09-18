(VIDEO) Trei ofițeri de poliție uciși într-un atac armat în Pennsylvania, alți doi grav răniți

Trei ofițeri de poliție au fost uciși și alți doi au fost răniți grav miercuri, într-un atac armat care a avut loc în timpul unei anchete în comitatul York. Suspectul a fost împușcat mortal de forțele de ordine, au confirmat autoritățile.

Comisarul poliției statului Pennsylvania, colonelul Christopher Paris, a declarat că incidentul a avut loc puțin după ora 14:00, ora locală (18:00 GMT), într-o zonă rurală la aproximativ 160 km vest de Philadelphia.

Imagini difuzate de presa locală au arătat un ofițer rănit fiind transportat cu elicopterul medical de la locul atacului.

Școlile din zonă, plasate în izolare temporară

Împușcăturile au determinat districtul școlar din Spring Grove, un oraș de aproximativ 2.500 de locuitori, să activeze pentru scurt timp procedura de „shelter-in-place”. Ulterior, autoritățile au confirmat că nu există nicio amenințare activă la adresa publicului, iar școlile nu au fost afectate.

Reacția autorităților

Colonelul Paris a precizat că ofițerii se aflau la fața locului pentru o anchetă începută cu o zi înainte, fără a oferi detalii suplimentare, invocând caracterul în desfășurare al investigației.

Guvernatorul statului Pennsylvania, Josh Shapiro, s-a deplasat în zonă în cursul după-amiezii pentru a se întâlni cu familiile victimelor.

„Suntem îndurerați de pierderea vieții a trei suflete prețioase care au servit acest comitat, au servit acest stat, au servit această țară”, a declarat Shapiro, ordonând coborârea în bernă a tuturor steagurilor din stat.

Sprijin federal

Directorul FBI, Kash Patel, a anunțat că agenții federali sprijină ancheta la fața locului.

„Rugăciunile noastre sunt alături de ofițeri, de familiile lor și de întreaga comunitate a comitatului York”, a scris Patel într-un comunicat.

Detaliile despre motivul atacului și identitatea suspectului nu au fost încă făcute publice. Ancheta continuă, potrivit BBC.

