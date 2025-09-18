Jimmy Kimmel, scos din emisie pe termen nelimitat după comentariile despre împușcarea lui Charlie Kirk

ABC a anunțat suspendarea pe termen nelimitat a emisiunii „Jimmy Kimmel Live!” după comentariile făcute de gazdă în legătură cu uciderea activistului conservator Charlie Kirk. Decizia rețelei, deținută de Disney, a declanșat o dezbatere intensă despre libertatea de exprimare și limitele umorului politic.

Declarațiile lui Kimmel care au stârnit controverse

În monologul său de luni seară, Kimmel a acuzat „gașca Maga” că încearcă să obțină „puncte politice” de pe urma crimei, ironizând inclusiv reacția președintelui american Donald Trump și steagurile coborâte în bernă în onoarea lui Kirk.

„Nu așa jelește un adult uciderea cuiva pe care îl numește prieten. Așa jelește un copil de patru ani un peștișor auriu”, a spus Kimmel, provocând un val de critici.

Gazda, care în ziua atacului postase pe Instagram un mesaj de solidaritate pentru familia lui Kirk, nu a făcut comentarii publice după ce a părăsit studioul miercuri seara.

Reacția publicului și a politicienilor

Președintele Donald Trump a salutat decizia ABC, scriind pe rețelele sociale:

„Emisiunea Jimmy Kimmel, cu audiențe contestate, este ANULATĂ. Felicitări ABC pentru că a avut în sfârșit curajul să facă ceea ce trebuia făcut.”

Trump i-a atacat și pe ceilalți prezentatori de late-night, Jimmy Fallon și Seth Myers, numindu-i „doi ratați total”, potrivit BBC.

Critici dure au venit și din partea președintelui FCC, Brendan Carr, care a numit comentariile lui Kimmel „cea mai bolnavă conduită posibilă” și a cerut scuze publice.

Radiodifuzori care refuză difuzarea emisiunii

Nexstar Media, unul dintre cei mai mari proprietari de posturi TV din SUA, a anunțat că nu va mai difuza „Jimmy Kimmel Live!” „în viitorul previzibil”, calificând remarcile drept „ofensatoare și lipsite de sensibilitate”. Sinclair, cel mai mare grup afiliat ABC, a anunțat că va difuza vineri o emisiune specială comemorativă dedicată lui Kirk, în locul show-ului lui Kimmel.

Reacția sindicatelor și a apărătorilor libertății de exprimare

Writers Guild of America (WGA) și SAG-AFTRA au criticat suspendarea, catalogând-o drept o amenințare la adresa libertății de exprimare.

„Rușine celor din guvern care uită acest adevăr fundamental”, se arată într-un comunicat WGA.

SAG-AFTRA a adăugat că măsura este „tipul de suprimare și represalii care pune în pericol libertățile tuturor”.

Contextul politic și media

Suspendarea vine într-o perioadă tensionată pentru televiziunea americană. Nexstar solicită în prezent aprobarea FCC pentru o fuziune de 6,2 miliarde de dolari cu Tegna. Totodată, CBS a anunțat în iulie că va încheia emisiunea „The Late Show with Stephen Colbert” anul viitor, semn al schimbărilor majore în peisajul media tradițional, pe măsură ce publicul migrează spre streaming și rețele sociale.

În fața studioului de pe Hollywood Boulevard, câțiva fani au protestat față de decizie, afișând pancarte cu mesaje anti-Trump.

„Libertatea de exprimare. Și-a împărtășit opinia și este anulat. Pentru mine, este bizar”, a declarat Janna Blackwell, turistă din Virginia, pentru BBC.

Potrivit unor surse citate de CNBC, Kimmel nu a fost concediat, iar conducerea ABC intenționează să discute cu el despre o eventuală revenire în direct.

