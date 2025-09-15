Donald Trump amenință că va declara stare de urgență și va federaliza Washingtonul DC în disputa cu ICE

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că este pregătit să impună stare de urgență națională și să preia controlul direct asupra Washingtonului DC, în contextul unui conflict deschis cu administrația locală privind politica de imigrație.

Decizia vine după ce primarul capitalei, Muriel Bowser, a anunțat că poliția locală nu va coopera cu ICE (Serviciul de Imigrare și Control Vamal) pentru furnizarea de informații despre persoanele aflate ilegal pe teritoriul SUA.

Trump a reacționat acuzând autoritățile locale că „pun în pericol siguranța națională” și a avertizat că va folosi prerogativele federale pentru a controla direct capitala.

Militari pe străzi și proteste masive

Washingtonul se află deja sub o atmosferă tensionată, după ce Trump a dispus în august desfășurarea a peste 2.000 de soldați și trupe ale Gărzii Naționale în oraș, cu scopul declarat de a „restabili legea, ordinea și siguranța publică”.

Măsura a generat proteste de amploare, la care au participat câteva mii de persoane, care au acuzat Casa Albă că militarizează capitala și subminează democrația locală.

Mesajul lui Trump

Într-o postare pe platforma Truth Social, Trump a scris:

„În doar câteva săptămâni, «locul» este absolut în plină expansiune… pentru prima dată în decenii, practic FĂRĂ INFRACȚIUNE.”, potrivit Irish Independent.

Declarațiile sale vin în contradicție cu rapoartele oficiale privind criminalitatea, însă Trump insistă că măsurile dure împotriva imigrației și criminalității ar fi început să dea rezultate.

Context și implicații

Washington DC are un statut special: este capitala federală, dar are și o administrație locală condusă de primar și consiliu municipal. Federalizarea capitalei ar limita drastic puterile primăriei și ar transfera conducerea direct sub controlul guvernului federal – o măsură rar întâlnită și extrem de controversată.

Criticii avertizează că acest pas ar reprezenta o exagerare a puterii prezidențiale, în timp ce susținătorii lui Trump consideră că este necesar pentru a combate imigrația ilegală și criminalitatea.

