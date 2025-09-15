Fostul director al Aeroportului Internațional Timișoara, trimis în judecată pentru abuz în serviciu. Prejudiciu de peste 260.000 lei

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a mai multor foști responsabili din conducerea Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” S.A..

Cine sunt inculpații

Idolu Iulian Daniel, la data faptei director general și membru executiv în Consiliul de Administrație, este acuzat de abuz în serviciu.

Mocan Marian Liviu, Jichici Ciprian Corneliu, Vicol Miruna Alexandra, Bar Teodor și Negoită Adrian Valentin, la data faptei membri în Consiliul de Administrație, sunt judecați pentru aceeași infracțiune.

Avram Alexandra, consilier juridic, și Venter Ciprian Sabin, șef Oficiu Juridic, au fost trimiși în judecată pentru complicitate la abuz în serviciu.

Ce rețin procurorii

Potrivit rechizitoriului, în perioada martie – mai 2019, inculpatul Idolu Iulian Daniel ar fi întocmit și semnat, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, documente nelegale prin care și-ar fi prelungit mandatul de director general pentru perioada 17 septembrie 2019 – 18 septembrie 2023, fără derularea procedurii de selecție impuse de lege.

Prin aceste demersuri:

ar fi fost cauzată o pagubă de 263.717 lei societății Aeroportul Internațional Timișoara, sumă reprezentând salariile plătite între septembrie 2019 și iulie 2020;

inculpatul ar fi obținut un folos necuvenit de 165.399 lei, reprezentând venitul net încasat în perioada respectivă.

Parte civilă și măsuri asigurătorii

Societatea Națională Aeroportul Internațional Timișoara s-a constituit parte civilă în cauză, solicitând recuperarea prejudiciului de 263.717 lei.

În vederea acoperirii pagubei, procurorii au dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Timiș, cu propunerea de menținere a măsurilor asigurătorii dispuse.

