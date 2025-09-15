Misiunile pompierilor mehedințeni în weekend: opt incendii, două accidente rutiere și 30 de persoane asistate medical

În acest sfârșit de săptămână, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Drobeta” Mehedinți au avut un program încărcat, intervenind în mai multe tipuri de situații de urgență.

Aceștia au fost solicitați pentru:

stingerea a opt incendii,

gestionarea a două accidente rutiere,

salvarea unui animal,

îndepărtarea unui element de construcție periculos,

transportarea unei persoane supraponderale cu probleme medicale,

acordarea primului ajutor pentru 30 de persoane cu diverse afecțiuni medicale.

Incendii de vegetație și intervenții la autovehicule

Dintre cele opt incendii, cinci au izbucnit la vegetatie uscată, în localitățile Vânjuleț, Fântânile Negre, Corlățel, Devesel și Strehaia. Flăcările au afectat în total peste șase hectare de vegetație, lăstăriș și mărăciniș.

Celelalte trei incendii s-au manifestat la:

o autobetonieră,

un autoturism,

mobilierul din balconul unui apartament.

Intervențiile au fost realizate de pompierii militari, sprijiniți de echipele serviciilor voluntare pentru situații de urgență. Totodată, un echipaj mixt format din pompieri și polițiști a desfășurat patrulări pentru prevenirea incendiilor de vegetație uscată.

Apel la responsabilitate și sancțiuni severe

Reprezentanții ISU Mehedinți fac apel la cetățeni să nu recurgă la incendieri de vegetație, subliniind că un foc aparent minor se poate transforma într-un incendiu de proporții, cu consecințe grave asupra mediului, locuințelor și chiar a vieților omenești.

Animalele mici, precum aricii și broaștele țestoase, sunt printre cele mai afectate de flăcări, pompierii semnalând frecvent victime în rândul acestora.

Conform legislației, arderea miriștilor, stufului și vegetației ierboase este strict interzisă, iar sancțiunile sunt:

între 7.500 și 15.000 de lei pentru persoane fizice,

între 50.000 și 100.000 de lei pentru persoane juridice.

Cetățenii pot afla cum să se comporte în situații de urgență accesând platforma fiipregatit.ro

