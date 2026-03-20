Nicușor Dan a fost primit de Regele Belgiei la Laeken

De Magda Dragu
Președintele Nicușor Dan a fost primit vineri la Castelul Regal din Laeken de Majestatea Sa Philippe, Regele belgienilor. După primirea oficială, cei doi poartă discuții tete-a-tete.

Șeful statului se află într-o vizită de două zile la Bruxelles, conform digi24.ro. Joi, Nicușor Dan a avut o întrevedere la sediul NATO cu secretarul general al Alianței Mark Rutte.

Discuțiile au vizat evoluțiile de securitate internațională și situația de pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre, precum și măsuri de consolidare a apărării colective și a securității României.

Președintele a participat la reuniunea Consiliului European

În cursul după-amiezii, președintele a participat la reuniunea Consiliului European, unde liderii au abordat teme precum competitivitatea economică a UE, situația din Orientul Mijlociu, sprijinul pentru Ucraina, viitorul buget european și consolidarea securității și apărării Uniunii.

De asemenea, liderii europeni au avut o discuție cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, privind contextul geopolitic și viitorul multilateralismului.

Citește şi: A murit Chuck Norris. Actorul american avea 86 de ani


In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

