Primarul Budapestei îl atacă dur pe Viktor Orbán după retrogradarea capitalei la „junk”

Primarul Budapestei, Gergely Karácsony acuză guvernul ungar de politici „absurde și meschine”, afirmând că decizia Moody’s este consecința directă a conflictului financiar dintre Executiv și administrația capitalei.

Primarul Budapestei, Gergely Karácsony, a lansat un atac dur la adresa guvernului condus de Viktor Orbán, după ce agenția de rating Moody’s Ratings a decis, luni, să retrogradeze ratingul de credit al capitalei Ungariei la nivelul „junk”, nerecomandat investițiilor. Edilul susține că decizia reflectă eșecul politicii fiscale a guvernului și ostilitatea acestuia față de administrația orașului, potrivit Euronews.

Potrivit lui Karácsony, retrogradarea este rezultatul direct al unei politici „absurde, meschine și incapabile” promovate de Executivul de la Budapesta, care a refuzat constant să ajungă la un acord financiar rezonabil cu autoritățile locale.

„Guvernul a golit conturile Budapestei”

Primarul afirmă că piețele financiare se așteptau la o înțelegere între guvern și capitală, însă aceasta nu a avut loc. În schimb, acuză Karácsony, guvernul Orbán a continuat să golească conturile orașului și nu și-a respectat obligațiile legale față de Budapesta.

„Daunele cauzate de politica ostilă a guvernului față de Budapesta vor fi resimțite de întreaga țară”, a avertizat edilul, adăugând că retrogradarea capitalei ar putea fi urmată de o scădere a ratingului Ungariei ca stat.

Karácsony a subliniat că Moody’s a indicat explicit drept factor de risc întârzierile guvernului în efectuarea transferurilor financiare deja incluse în bugetul capitalei.

Decizii ale instanțelor ignorate de guvern

Edilul a invocat și hotărâri ale instanțelor ungare, susținând că majorarea de douăzeci de ori a ratei de deducere impusă în ultimii ani a fost declarată neconstituțională de Curtea Constituțională, iar metoda de deducere a fost considerată ilegală de Curtea Supremă.

„Budapesta a inițiat în repetate rânduri discuții cu guvernul cu privire la contribuția de solidaritate, neconstituțională și ilegală, dar guvernul a refuzat orice dialog”, a spus Karácsony. El a mai precizat că, spre deosebire de alte administrații locale, capitala nu a primit aprobarea guvernului pentru a contracta împrumuturi.

Acces blocat la fondurile europene

Situația financiară a Budapestei este agravată, potrivit primarului, și de lipsa accesului la fonduri europene pentru dezvoltare, blocaj pus pe seama politicilor guvernului central. În acest context, Karácsony avertizează că destabilizarea capitalei va avea efecte în lanț asupra întregii economii naționale.

„Cine împinge Budapesta spre faliment va fi tras în jos de Budapesta odată cu ea”, a declarat edilul, subliniind că imposibilitatea finanțării statului va afecta toți cetățenii Ungariei, nu doar locuitorii capitalei.

Procese continuate și în 2026

În final, Gergely Karácsony a anunțat că, în 2026, administrația Budapestei va continua acțiunile în instanță pentru recuperarea „zecilor de miliarde de forinți” despre care susține că au fost retrase ilegal din bugetul orașului.

