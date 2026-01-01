Zohran Mamdani își începe mandatul: primul primar musulman din istoria orașului New York

La doar 34 de ani, Zohran Mamdani preia conducerea celui mai mare oraș din SUA, marcând un moment istoric printr-o învestire simbolică și un program politic axat pe accesibilitate și costul vieții.

Zohran Mamdani a devenit oficial primar al orașului New York la puțin după miezul nopții de joi, printr-o ceremonie de învestire discretă, desfășurată într-o stație de metrou dezafectată din Manhattan. Democratul este primul primar musulman din istoria orașului și, totodată, cel mai tânăr edil al New York-ului din ultimele generații.

Mamdani a depus jurământul punând mâna pe un Coran, într-un moment cu puternică încărcătură simbolică. „Aceasta este cu adevărat o onoare și un privilegiu de o viață”, a declarat el într-un discurs scurt.

O ceremonie simbolică în inima Manhattanului

Ceremonia a avut loc la vechea stație City Hall, una dintre primele stații de metrou ale orașului, cunoscută pentru tavanele sale arcuite, potrivit France 24. Jurământul a fost administrat de procurorul general al statului New York, Letitia James, o aliată politică apropiată.

În primul său discurs ca primar, Mamdani a descris locația drept „o dovadă a importanței transportului public pentru vitalitatea, sănătatea și moștenirea orașului”, anunțând totodată numirea lui Mike Flynn în funcția de comisar al Departamentului Transporturilor. „Vă mulțumesc tuturor foarte mult, acum ne vedem mai târziu”, a spus noul primar, înainte de a părăsi ceremonia într-o notă relaxată.

Învestire oficială și sărbătoare publică

O a doua ceremonie, de data aceasta una oficială și de amploare, este programată la ora 13:00, la Primăria orașului, și va fi oficiată de senatorul american Bernie Sanders, una dintre figurile politice care l-au inspirat pe Mamdani. Evenimentul va fi urmat de o petrecere publică pe celebrul bulevard Broadway, în zona cunoscută drept „Canionul Eroilor”.

Un lider tânăr, cu o identitate fără precedent

Pe lângă faptul că este primul primar musulman al New York-ului, Zohran Mamdani este și primul lider al orașului de origine sud-asiatică și primul născut în Africa. S-a născut în Kampala, Uganda, fiind fiul regizoarei Mira Nair și al academicianului Mahmood Mamdani. Familia sa s-a mutat la New York când el avea șapte ani, iar Mamdani a devenit cetățean american în 2018.

A crescut într-un oraș marcat de perioada post-11 septembrie, când comunitatea musulmană se confrunta frecvent cu suspiciune și discriminare — experiență care i-a influențat parcursul politic.

Promisiuni de schimbare într-un oraș scump

Socialist democrat declarat, Mamdani a câștigat notorietate printr-o campanie centrată pe „accesibilitate”, promițând politici menite să reducă presiunea costului vieții într-unul dintre cele mai scumpe orașe din lume. Programul său include îngrijire gratuită a copiilor, transport public gratuit cu autobuzul, înghețarea chiriilor pentru aproximativ un milion de gospodării și un program pilot de magazine alimentare administrate de oraș.

În același timp, noul primar va trebui să gestioneze și provocările cotidiene ale administrației urbane: salubritatea, deszăpezirea, infrastructura, întârzierile la metrou și problema persistentă a rozătoarelor.

Un oraș în revenire, dar cu tensiuni economice

Mamdani preia conducerea unui New York aflat într-o revenire treptată după pandemia de Covid-19. Criminalitatea violentă a revenit la nivelurile de dinainte de pandemie, turismul s-a relansat, iar șomajul a scăzut. Totuși, creșterea chiriilor și prețurile ridicate continuă să fie surse majore de îngrijorare pentru locuitori.

Relația delicată cu Donald Trump

Un alt test major pentru noul primar va fi relația cu președintele republican Donald Trump. În timpul campaniei electorale, Trump a amenințat că va bloca finanțarea federală pentru New York dacă Mamdani va câștiga și a luat în calcul trimiterea Gărzii Naționale în oraș.

Ulterior însă, Trump a surprins atât susținătorii, cât și criticii, invitându-l pe Mamdani la Casa Albă, unde cei doi au avut o întâlnire descrisă drept cordială, în luna noiembrie.

