-4.4 C
Craiova
joi, 1 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăPoliticaInternationalTrump anunță retragerea trupelor Gărzii Naționale din mai multe orașe americane, după decizia Curții Supreme

Trump anunță retragerea trupelor Gărzii Naționale din mai multe orașe americane, după decizia Curții Supreme

De Mariana BUTNARIU
Președintele american Donald Trump a declarat că va retrage trupele Gărzii Naționale din mai multe orașe din Statele Unite
Președintele american Donald Trump a declarat că va retrage trupele Gărzii Naționale din mai multe orașe din Statele Unite

Președintele SUA renunță la desfășurarea trupelor în orașe conduse de democrați, după ce Curtea Supremă i-a limitat autoritatea de a folosi Garda Națională pentru activități de poliție internă.

Președintele american Donald Trump a declarat că va retrage trupele Gărzii Naționale din mai multe orașe din Statele Unite, inclusiv Chicago și Los Angeles, în urma unei hotărâri recente a Curții Supreme care i-a subminat autoritatea de a folosi militari pentru aplicarea legii interne.

„Vom reveni, poate într-o formă mult diferită și mai puternică, când criminalitatea va începe să crească din nou”, a scris Trump pe platforma Truth Social, în ajunul Anului Nou.

Decizie influențată de hotărâri judiciare

Anunțul vine după ce, marți, administrația Trump a renunțat la demersurile legale prin care încerca să păstreze controlul asupra trupelor desfășurate în Los Angeles. Săptămâna trecută, Curtea Supremă a decis, în cazul Trump v. Illinois, că președintele nu are autoritatea de a trimite trupe ale Gărzii Naționale în Chicago pentru aplicarea legii.

În mesajul său, Trump a menționat și orașul Portland, Oregon, ca fiind inclus în retragerea trupelor, însă nu a făcut referire la Washington DC, unde militarii rămân în continuare în patrulare.

Controverse privind folosirea Gărzii Naționale

Decizia inițială a președintelui de a desfășura Garda Națională în orașe conduse de democrați a declanșat o serie de procese care contestau legalitatea măsurii. În mod tradițional, trupele Gărzii Naționale se află sub autoritatea guvernatorilor statelor, nu a președintelui.

Sute de soldați au fost trimiși anterior la Chicago și Portland, însă nu au fost desemnați să patruleze efectiv străzile, pe fondul disputelor juridice aflate pe rol.

Trump a susținut că desfășurarea trupelor era necesară pentru combaterea criminalității și a imigrației ilegale. Criticii săi au respins argumentele și l-au acuzat că promovează o abordare „autoritară”, care ar putea submina normele democratice.

Reacții dure din partea liderilor democrați

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a salutat retragerea demersurilor legale ale administrației Trump, afirmând într-o postare pe X că aceasta marchează „sfârșitul unei tactici ilegale de intimidare”.

Newsom a descris anunțul președintelui drept „versiunea politică a ideii «nu mă poți concedia, demisionez»”, potrivit BBC.

La rândul său, primarul orașului Chicago, Brandon Johnson, a lăudat decizia Curții Supreme, declarând pentru postul MS Now că aceasta demonstrează că „există cel puțin o altă ramură a guvernului care recunoaște că excesul de putere al președintelui reprezintă o amenințare reală la adresa democrației noastre”.

Citește și: CIA contrazice Kremlinul: Ucraina nu ar fi vizat o reședință a lui Vladimir Putin într-un atac cu drone

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA