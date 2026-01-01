Trump anunță retragerea trupelor Gărzii Naționale din mai multe orașe americane, după decizia Curții Supreme

Președintele SUA renunță la desfășurarea trupelor în orașe conduse de democrați, după ce Curtea Supremă i-a limitat autoritatea de a folosi Garda Națională pentru activități de poliție internă.

Președintele american Donald Trump a declarat că va retrage trupele Gărzii Naționale din mai multe orașe din Statele Unite, inclusiv Chicago și Los Angeles, în urma unei hotărâri recente a Curții Supreme care i-a subminat autoritatea de a folosi militari pentru aplicarea legii interne.

„Vom reveni, poate într-o formă mult diferită și mai puternică, când criminalitatea va începe să crească din nou”, a scris Trump pe platforma Truth Social, în ajunul Anului Nou.

Decizie influențată de hotărâri judiciare

Anunțul vine după ce, marți, administrația Trump a renunțat la demersurile legale prin care încerca să păstreze controlul asupra trupelor desfășurate în Los Angeles. Săptămâna trecută, Curtea Supremă a decis, în cazul Trump v. Illinois, că președintele nu are autoritatea de a trimite trupe ale Gărzii Naționale în Chicago pentru aplicarea legii.

În mesajul său, Trump a menționat și orașul Portland, Oregon, ca fiind inclus în retragerea trupelor, însă nu a făcut referire la Washington DC, unde militarii rămân în continuare în patrulare.

Controverse privind folosirea Gărzii Naționale

Decizia inițială a președintelui de a desfășura Garda Națională în orașe conduse de democrați a declanșat o serie de procese care contestau legalitatea măsurii. În mod tradițional, trupele Gărzii Naționale se află sub autoritatea guvernatorilor statelor, nu a președintelui.

Sute de soldați au fost trimiși anterior la Chicago și Portland, însă nu au fost desemnați să patruleze efectiv străzile, pe fondul disputelor juridice aflate pe rol.

Trump a susținut că desfășurarea trupelor era necesară pentru combaterea criminalității și a imigrației ilegale. Criticii săi au respins argumentele și l-au acuzat că promovează o abordare „autoritară”, care ar putea submina normele democratice.

Reacții dure din partea liderilor democrați

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a salutat retragerea demersurilor legale ale administrației Trump, afirmând într-o postare pe X că aceasta marchează „sfârșitul unei tactici ilegale de intimidare”.

Newsom a descris anunțul președintelui drept „versiunea politică a ideii «nu mă poți concedia, demisionez»”, potrivit BBC.

La rândul său, primarul orașului Chicago, Brandon Johnson, a lăudat decizia Curții Supreme, declarând pentru postul MS Now că aceasta demonstrează că „există cel puțin o altă ramură a guvernului care recunoaște că excesul de putere al președintelui reprezintă o amenințare reală la adresa democrației noastre”.

