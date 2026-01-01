CIA contrazice Kremlinul: Ucraina nu ar fi vizat o reședință a lui Vladimir Putin într-un atac cu drone

Evaluarea serviciilor americane subminează afirmațiile făcute de liderul rus lui Donald Trump, într-un moment sensibil al negocierilor pentru pace în Ucraina.

Agenția Centrală de Informații a SUA (CIA) a evaluat că Ucraina nu a vizat o reședință folosită de președintele rus Vladimir Putin într-un recent atac cu drone în nordul Rusiei, potrivit unor oficiali americani. Concluzia contrazice direct afirmațiile făcute de Kremlin și transmise de Putin președintelui american Donald Trump într-o convorbire telefonică.

Directorul CIA, John Ratcliffe, l-a informat pe Donald Trump miercuri cu privire la această evaluare, au declarat surse pentru presa americană. Informația subminează versiunea oficială rusă, potrivit căreia Ucraina ar fi încercat să atace o reședință a lui Putin situată în apropiere de Valdai, în regiunea Novgorod.

Trump, inițial convins de versiunea lui Putin

Rusia a lansat public acuzația luni, iar Trump a declarat ulterior jurnaliștilor că Putin i-a relatat personal despre presupusul atac. La acel moment, președintele american s-a arătat vizibil iritat.

„Nu-mi place. Nu este bine”, a spus Trump, afirmând că este „foarte furios” la auzul relatării. Deși a admis că este „posibil” ca informația să fie falsă, Trump a adăugat: „Dar președintele Putin mi-a spus în această dimineață că a avut loc”.

Ulterior însă, poziția Casei Albe pare să se fi nuanțat, după ce Ratcliffe i-a transmis președintelui că CIA nu consideră afirmația credibilă, potrivit CNN.

Semne de scepticism la Washington

Miercuri, Trump a distribuit pe platforma sa, Truth Social, un editorial al New York Post intitulat „Flagelul «atacului» lui Putin arată că Rusia este cea care stă în calea păcii”. Textul susține că atacul cu dronă „probabil nu a avut loc niciodată” și subliniază lipsa oricăror dovezi furnizate de Moscova.

Editorialul notează că inclusiv purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a recunoscut că Rusia nu poate prezenta dovezi, cerând presei „să creadă pe cuvânt” autoritățile ruse — solicitare respinsă explicit de publicație.

CIA a refuzat să comenteze oficial, iar Casa Albă nu a răspuns imediat solicitărilor presei.

Context politic delicat și suspiciuni europene

Afirmația lui Putin și evaluarea ulterioară a CIA, relatată inițial de Wall Street Journal, apar într-un context de negocieri intense purtate de Trump și emisarii săi pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Putin a lansat acuzația la o zi după ce Trump s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Mar-a-Lago, întâlnire după care liderul american s-a arătat optimist în privința progreselor diplomatice.

Unii oficiali europeni consideră că episodul ar fi fost o tentativă a Kremlinului de a deraia discuțiile de pace, fără a-l confrunta direct pe Trump. Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a calificat situația drept o „distragere deliberată”.

Versiunea Moscovei, pusă sub semnul întrebării

Ministerul rus al Apărării a susținut că 91 de drone ar fi fost lansate din nordul Ucrainei spre reședința lui Putin de lângă Valdai. Potrivit Moscovei, peste jumătate ar fi fost interceptate la sute de kilometri distanță, iar restul deasupra orașului Novgorod.

Ministerul a publicat o hartă care ar indica traiectoria dronelor, însă nu a explicat cum a stabilit că acestea aveau ca țintă reședința prezidențială. Ucraina a negat categoric orice implicare.

Citește și: Tragedie de Anul Nou într-o stațiune de schi din Elveția: mai multe persoane ucise într-un incendiu izbucnit într-un bar