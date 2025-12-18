Nicușor Dan: Subiectul cel mai important la Consiliul European pentru România este discuţia despre Cadrul Financiar Multianual

Discuția despre Cadrul Financiar Multianual 2028-2034, adică bugetul Uniunii Europene, este subiectul cel mai important la Consiliul European pentru România, a scris, joi, pe Facebook, președintele Nicușor Dan.

„A început ultima reuniune a Consiliului European din acest an, un moment important pentru definirea direcțiilor strategice ale Uniunii Europene în perioada următoare“, a arătat șeful statului.

Cu privire la Cadrul Financiar Multianual, el a amintit că joi este prima discuție pe această temă și că va continua pe întreg parcursul anului 2026.

Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună, esenţiale

„Pentru noi sunt esențiale Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună. Ne dorim rezultate concrete și constructive, care să permită avansarea acestui dosar pentru dezvoltarea UE. De asemenea, voi susține necesitatea asigurării unui acces echitabil pentru toate statele membre la instrumentele dedicate creșterii competitivității, astfel încât fiecare economie europeană să poată beneficia de oportunitățile oferite de viitorul buget al Uniunii“, a subliniat Nicușor Dan.

Președintele participă, joi și vineri, la Consiliul European.

