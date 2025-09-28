Peste 70 de incidente electorale în primele ore de vot la alegerile din Moldova. Caz semnalat în Iași

Misiunea de Observare Promo-LEX a raportat că, până la ora 8:40, au fost documentate 73 de incidente electorale de la deschiderea secțiilor de votare pentru alegerile parlamentare din Moldova. Informațiile au fost prezentate de șeful Misiunii Promo-LEX, Nicolae Panfil, și preluate de agenția MOLDPRES.

Probleme la deschiderea secțiilor de votare

Potrivit observatorilor, din cele 627 de secții monitorizate la deschidere:

93 au fost deschise mai devreme sau după ora 7:00;

în opt cazuri, urnele de vot nu au fost sigilate conform prevederilor legale.

Alte incidente semnalate includ prezența materialelor de publicitate în apropierea secțiilor, persoane neautorizate în raza de 100 de metri a secțiilor, agitație electorală, vot în grup, acces restricționat pentru observatori, deficiențe în funcționarea sistemului „Alegeri” și votarea cu acte de identitate neconforme.

De asemenea, Promo-LEX a documentat opt cazuri de încălcare a secretului votului, prin fotografierea sau filmarea buletinelor de vot sau amplasarea incorectă a cabinelor, care permite vizualizarea opțiunilor alegătorilor.

Incident semnalat la o secție din Iași

Un caz deosebit a avut loc la o secție din Iași, unde, la ora 7:25, un reprezentant al unui concurent electoral a intrat cu o cameră de filmat, solicitând amplasarea acesteia pentru a înregistra tot procesul de vot. Președintele biroului a refuzat, constatând că persoana nu era autorizată corespunzător.

Transport organizat de alegători în Căușeni

Observatorii au raportat și cazuri de transport organizat a alegătorilor cu autocare, microbuze sau alte vehicule:

La ora 7:00, cel puțin 70 de persoane au sosit simultan la o secție din Căușeni, transportate cu 18 automobile cu numere transnistrene. Grupul a votat organizat, după care a plecat;

La o altă secție din Căușeni, aproximativ 10 persoane au coborât din două automobile cu numere transnistrene și au votat sub îndrumarea șoferilor, care nu au participat la vot. Unele persoane aveau telefoanele deschise pe canale de Telegram cu posibile instrucțiuni și camerele pornite.

Observatori Promo-LEX în secțiile de vot

Pentru ziua alegerilor, Promo-LEX a delegat:

câte un observator pe termen scurt în 409 secții de votare selectate printr-un eșantion sociologic;

câte un observator static în toate cele 12 secții pentru alegătorii din regiunea transnistreană;

129 de observatori statici în secțiile din străinătate;

191 de echipe mobile pentru monitorizarea secțiilor neincluse în eșantion, inclusiv căile de acces pentru alegătorii din Transnistria.

Această raportare timpurie relevă provocările și neregulile întâmpinate la începutul procesului electoral, iar Promo-LEX urmărește monitorizarea continuă pentru a asigura transparența și corectitudinea votului.

