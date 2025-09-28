Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco

Vedeta pop și actrița americană Selena Gomez, de 33 de ani, s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco, de 37 de ani. Nunta a avut loc sâmbătă, 27 septembrie 2025, în Santa Barbara, California.

Cuplul și-a schimbat jurămintele în fața a aproximativ 170 de invitați, printre care cântăreața și compozitoarea Taylor Swift, actorul Paul Rudd și colegii lui Gomez din serialul Only Murders in the Building, Steve Martin și Martin Short. Selena a purtat o rochie de mireasă albă cu decolteu scurt, iar Blanco a ales un smoking închis la culoare.

Gomez a împărtășit fotografii pe Instagram cu legenda „9.27.26”, însoțită de inimioare, iar Blanco a comentat: „Soția mea în viața reală”, potrivit BBC.

Dragoste și muzică

Selena Gomez și Benny Blanco s-au logodit în decembrie 2024, după un an de relație și colaborări muzicale anterioare. În martie 2025, cuplul a lansat albumul „I Said I Love You First”, inspirat din propria lor poveste de dragoste. Anterior, au lucrat împreună la hiturile „Same Old Love”, „Kill Em with Kindness” și piesa din 2019 „I Can’t Get Enough” cu Tainy și J Balvin.

Cariere impresionante

Selena Gomez a debutat ca actriță în serialul Wizards of Waverly Place de pe Disney Channel și a avut o carieră muzicală de succes începând din anii 2000, cu cinci single-uri în top 10 în SUA și două în Marea Britanie. Recent, a jucat în filmul Emilia Perez, în rolul Jessicăi Del Monte.

Benny Blanco și-a lansat albumul solo de studio Friends Keep Secrets în 2018 și a produs muzică pentru artiști de top precum Katy Perry, Britney Spears și Kesha.