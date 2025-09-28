Peste 590.000 de alegători și-au exercitat dreptul la vot până la ora 12:00 la alegerile din Moldova

Peste 590.000 de cetățeni și-au exercitat dreptul la vot până la ora 12:00, iar procesul electoral decurge în regim normal, fără incidente majore. La unele secții de votare din străinătate s-au format însă cozi, a anunțat președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman, într-un briefing, informează MOLDPRES.

Prezența la vot în țară și străinătate

În Moldova, cea mai activă circumscripție electorală este Rezina, cu peste 22% dintre alegători prezenți la urne. Cea mai scăzută participare se înregistrează în circumscripția Briceni, cu aproximativ 15%, iar în municipiul Chișinău au votat circa 20% dintre cetățeni.

În străinătate, toate secțiile de votare din Europa și Asia sunt operaționale, iar în următoarele ore urmează deschiderea secțiilor din Statele Unite și Canada. Cozi s-au format la secțiile din Bruxelles (Belgia), București (România), Moscova (Federația Rusă), Veneția (Italia) și Villeneuve-Saint-Georges (Franța), unde până la această oră au votat aproximativ 60.000 de cetățeni.

În cele 12 secții de votare constituite pentru cetățenii din localitățile din stânga Nistrului au votat circa 5.000 de alegători.

Situația în Zona de Securitate și liniștea publică

Biroul Politici de Reintegrare a raportat că situația în Zona de Securitate rămâne calmă și stabilă, iar fluxul de persoane și mijloace de transport prin posturile vamale interne se desfășoară normal. CEC a reiterat importanța menținerii liniștii publice și a îndemnat cetățenii să comunice permanent cu autoritățile competente.

Incidente și sesizări la secțiile de vot

De la începutul zilei, CEC a înregistrat 31 de incidente electorale:

fotografierea buletinului de vot – 16 cazuri;

agitație electorală interzisă – 2 cazuri;

suspiciune de corupere a alegătorilor – 1 caz;

afișaj electoral neautorizat – 1 caz;

transportare organizată a alegătorilor – 1 caz;

alte incidente – 6 cazuri.

CEC a precizat că accesul în secțiile de votare este permis doar observatorilor acreditați și că orice neînțelegere sau întârziere la înregistrare poate fi raportată pentru verificare.

Votul mobil pentru persoanele care nu se pot deplasa

Alegătorii care nu se pot deplasa la secția de votare pot solicita urna mobilă până la ora 14:00, printr-o cerere depusă la biroul electoral al secției, însoțită de certificat medical.

Programul alegerilor

Secțiile de votare s-au deschis la ora 7:00 și se vor închide la ora 21:00. Cetățenii Republicii Moldova sunt așteptați la urne pentru a-și alege reprezentanții în viitorul Parlament.

