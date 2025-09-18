(VIDEO) Franța: Proteste și greve în masă împotriva reducerilor bugetare

Franța este paralizată astăzi de un val de proteste și greve în masă, cu peste 250 de demonstrații programate în toată țara. Transportul public este grav afectat, numeroase școli sunt închise, iar sindicatele cer cheltuieli mai mari pentru serviciile publice, taxe mai mari pentru bogați și anularea reformei pensiilor de stat – o măsură contestată încă de la adoptare.

Poliția se alătură protestelor

La Paris, polițiștii au ieșit și ei în stradă. Grégory Jouron, secretarul general al sindicatului Unité SGP Police, a atras atenția că reducerile bugetare afectează grav capacitatea de intervenție a forțelor de ordine:

„Planurile de reînnoire a vehiculelor noastre au fost suspendate. Unele mașini au 200.000 km la bord. În Aulnay-sous-Bois și Sevran, una din două mașini era scoasă din uz. În astfel de cazuri, nu putem răspunde suficient de repede apelurilor de urgență”, a declarat Jouron pentru FRANCE 24.

18.000 de farmacii închise

Sectorul sănătății este printre cele mai afectate de mișcarea de protest. Aproximativ 18.000 de farmacii din cele 20.000 existente la nivel național sunt închise, potrivit lui Philippe Besset, președintele Federației Sindicale a Farmaciștilor din Franța (FSPF).

„Practic, toate suntem închise, dar Agențiile Regionale de Sănătate au rechiziționat aproximativ 10% din rețea”, a declarat Besset.

Licee blocate în toată țara

Ministerul Educației a anunțat că 23 de licee sunt complet blocate, iar alte 52 au blocaje parțiale.

Ministrul de Interne demisionar, Bruno Retailleau, a precizat că în total au existat „tentative de blocaje” la doar 22 de licee din 3.700 – ceea ce reprezintă „o proporție foarte mică”.

Nemulțumiri politice

Protestele au și o dimensiune politică. Jean-François, profesor pensionar, a declarat pentru FRANCE 24:

„Nu am încredere în acest guvern. Pentru mine, Emmanuel Macron este regele promisiunilor încălcate, iar [premierul] Lecornu este la dispoziția lui.”

