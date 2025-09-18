Restricții de circulație în centrul Craiovei pentru evenimentul „Gumball3000@Craiova”

Primăria Craiova anunță instituirea de restricții de circulație în centrul orașului pentru desfășurarea evenimentului auto „Gumball3000@Craiova”.
Intervalele orare vizate
- 21 septembrie 2025, ora 18:00 – 22 septembrie 2025, ora 06:00
- 22 septembrie 2025, ora 09:00 – 18:00
Străzile afectate
- str. Alexandru Ioan Cuza – tronsonul cuprins între intersecția cu str. Calea Unirii și intersecția cu str. Arieș
- str. Popa Șapcă
- str. Calea Unirii – tronsonul cuprins între intersecția cu str. Mihai Viteazul și intersecția cu str. Alexandru Ioan Cuza
Măsuri de trafic
- Traficul va fi deviat pe arterele adiacente.
- Accesul va fi permis pentru:
- autovehiculele cu regim de circulație prioritară,
- riveranii fără alt acces către proprietate,
- vehiculele care transportă persoane cu handicap.
Primăria solicită conducătorilor auto să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră temporar.
