Știri de ultima orăLocalDoljRestricții de circulație în centrul Craiovei pentru evenimentul „Gumball3000@Craiova”

Restricții de circulație în centrul Craiovei pentru evenimentul „Gumball3000@Craiova”

De Mariana BUTNARIU

Primăria Craiova anunță instituirea de restricții de circulație în centrul orașului pentru desfășurarea evenimentului auto „Gumball3000@Craiova”.

Intervalele orare vizate

  • 21 septembrie 2025, ora 18:00 – 22 septembrie 2025, ora 06:00
  • 22 septembrie 2025, ora 09:00 – 18:00

Străzile afectate

  • str. Alexandru Ioan Cuza – tronsonul cuprins între intersecția cu str. Calea Unirii și intersecția cu str. Arieș
  • str. Popa Șapcă
  • str. Calea Unirii – tronsonul cuprins între intersecția cu str. Mihai Viteazul și intersecția cu str. Alexandru Ioan Cuza

Măsuri de trafic

  • Traficul va fi deviat pe arterele adiacente.
  • Accesul va fi permis pentru:
    • autovehiculele cu regim de circulație prioritară,
    • riveranii fără alt acces către proprietate,
    • vehiculele care transportă persoane cu handicap.

Primăria solicită conducătorilor auto să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră temporar.

