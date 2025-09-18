Restricții de circulație în centrul Craiovei pentru evenimentul „Gumball3000@Craiova”

Primăria Craiova anunță instituirea de restricții de circulație în centrul orașului pentru desfășurarea evenimentului auto „Gumball3000@Craiova”.

Intervalele orare vizate

21 septembrie 2025, ora 18:00 – 22 septembrie 2025, ora 06:00

22 septembrie 2025, ora 09:00 – 18:00

Străzile afectate

str. Alexandru Ioan Cuza – tronsonul cuprins între intersecția cu str. Calea Unirii și intersecția cu str. Arieș

– tronsonul cuprins între intersecția cu str. Calea Unirii și intersecția cu str. Arieș str. Popa Șapcă

str. Calea Unirii – tronsonul cuprins între intersecția cu str. Mihai Viteazul și intersecția cu str. Alexandru Ioan Cuza

Măsuri de trafic

Traficul va fi deviat pe arterele adiacente.

Accesul va fi permis pentru: autovehiculele cu regim de circulație prioritară, riveranii fără alt acces către proprietate, vehiculele care transportă persoane cu handicap.



Primăria solicită conducătorilor auto să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră temporar.

