Restricții de circulație pe strada Romul din Craiova între 18-20 septembrie

De Mariana BUTNARIU
Restricții de circulație pe strada Romul din Craiova

Primăria Craiova anunță că, în perioada 18 – 20 septembrie, între orele 21:00 – 6:00, vor fi instituite restricții de circulație pe strada Romul, pentru lucrări de reparații și întreținere străzi, alei, trotuare și parcări.

  • Restricțiile sunt valabile numai pe timpul nopții, între orele menționate.
  • Accesul va fi permis pentru:
    • autovehiculele cu regim de circulație prioritară,
    • riveranii care nu au alt acces către proprietate,
    • vehiculele care transportă persoane cu handicap.

Traficul rutier va fi deviat pe arterele adiacente.

Primăria solicită șoferilor să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră temporară.

