Restricții de circulație pe strada Romul din Craiova între 18-20 septembrie

Primăria Craiova anunță că, în perioada 18 – 20 septembrie, între orele 21:00 – 6:00, vor fi instituite restricții de circulație pe strada Romul, pentru lucrări de reparații și întreținere străzi, alei, trotuare și parcări.

Restricțiile sunt valabile numai pe timpul nopții , între orele menționate.

, între orele menționate. Accesul va fi permis pentru: autovehiculele cu regim de circulație prioritară, riveranii care nu au alt acces către proprietate, vehiculele care transportă persoane cu handicap.



Traficul rutier va fi deviat pe arterele adiacente.

Primăria solicită șoferilor să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră temporară.

