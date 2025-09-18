Restricții de circulație pe strada Romul din Craiova între 18-20 septembrie

Primăria Craiova anunță că, în perioada 18 – 20 septembrie, între orele 21:00 – 6:00, vor fi instituite restricții de circulație pe strada Romul, pentru lucrări de reparații și întreținere străzi, alei, trotuare și parcări.
- Restricțiile sunt valabile numai pe timpul nopții, între orele menționate.
- Accesul va fi permis pentru:
- autovehiculele cu regim de circulație prioritară,
- riveranii care nu au alt acces către proprietate,
- vehiculele care transportă persoane cu handicap.
Traficul rutier va fi deviat pe arterele adiacente.
Primăria solicită șoferilor să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră temporară.
