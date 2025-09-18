Ioana Dogioiu: „Un purtător de cuvânt nu exprimă opinii personale” – reacție la disputele din coaliție privind plafonarea prețurilor

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că afirmațiile sale despre plafonarea prețurilor la alimentele de bază au fost făcute în baza mandatului oferit de premier și nu reprezintă opinii personale.

„Un purtător de cuvânt nu exprimă opinii personale, ci vorbește având în spate un mandat din partea premierului României. Nu intenționez să fac alte comentarii și să intru în dispute cu lideri de partid. Nu am opinii personale, am mandat pentru fiecare declarație”, a spus Dogioiu, răspunzând nemulțumirilor din coaliția de guvernare.

Prelungirea plafonării, decisă în iunie

Dogioiu a precizat că prelungirea de trei luni a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost adoptată în ședința de guvern din 27 iunie, una dintre primele ședințe ale actualului cabinet.

„Tot ceea ce se discută în cadrul ședințelor de guvern este înregistrat și se află în stenograme”, a adăugat purtătoarea de cuvânt. Întrebată dacă stenogramele vor fi desecretizate, aceasta a răspuns că ele pot fi declasificate doar prin hotărâre de guvern.

Dogioiu a mai anunțat că premierul va avea vineri o întâlnire cu reprezentanții retailerilor pentru a discuta evoluția prețurilor și eventuale noi măsuri.

Reacții din coaliție

Deputatul PSD Adrian Câciu i-a cerut Ioanei Dogioiu să își ceară scuze pentru declarațiile făcute. Dogioiu a respins solicitarea, precizând:

„Nu intru în dispută cu niciun lider politic și nu intenționez să-mi cer scuze pentru nimic.”

Anterior, liderul interimar PSD Sorin Grindeanu a anunțat că va cere clarificări de la partenerii de guvernare privind eliminarea plafonării adaosului comercial, susținând că subiectul nu a fost discutat în coaliție și că PSD nu este de acord cu această măsură.

Citește și: „Maria Tănase – Cântecul care-și poartă rădăcinile”: Expoziție-eveniment la Casa Băniei