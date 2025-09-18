Premierul Bolojan, întâlniri cu comisari europeni la Bruxelles

Premierul Ilie Bolojan va efectua, luni, o scurtă vizită la Bruxelles, unde va avea întâlniri cu comisarii europeni pe economie și pe apărare.

Șeful Guvernului nu are în program și o întâlnire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, joi, într-un briefing de presă, conform Agerpres.

Întâlniri cu comisari europeni

Dogioiu a precizat că premierul va avea, la Bruxelles, o întâlnire cu comisarul pentru economie și productivitate, Valdis Dombrovskis, o întâlnire și prânz de lucru cu comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius și o întâlnire de lucru cu comisarul european pentru drepturi sociale, Roxana Mînzatu.

„Nu apare în program întâlnire cu Ursula von der Leyen. Nu am informații (dacă Guvernul a cerut întâlnire, n.red.”, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului, răspunzând unei întrebări în acest sens.

Întrebată de ce premierul nu va avea la Bruxelles o întâlnire cu Ursula von der Leyen, care nu s-a întâlnit cu Ilie Bolojan nici când a fost la București, Ioana Dogioiu a declarat: „E o întâlnire punctuală dedicată unor chestiuni punctuale de rezolvat. E și foarte rapidă. Nu am informații legate de faptul că s-ar fi dorit, nu s-ar fi dorit, s-a negociat, nu s-a negociat”.

Premierul va merge la Bruxelles însoțit doar de șeful Cancelariei, Mihai Jurca, a precizat Dogioiu.

