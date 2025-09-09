(VIDEO) Maia Sandu, avertisment în PE: Rusia vrea Moldova și o va folosi ca o platformă pentru a ataca Europa

Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a ținut un discurs în plenul Parlamentului European și a avertizat că Rusia duce un război hibrid prin care va încerca să pună mâna pe Moldova. Maia Sandu susține că în cazul în care Rusia va obține controlul Moldovei, atunci Chișinăul va deveni platforma de pe care Kremlinul va purta războiul hibrid împotriva Uniunii Europene.

Moldova a depus cererea de aderare la UE în 2022 şi a întreprins reforme de amploare la nivelul guvernului, sistemului judiciar şi economiei. Însă Maia Sandu a declarat că UE nu ar trebui să se aştepte la „perfecţiune” din partea ţării sale înainte de a-i permite să avanseze către aderarea la blocul comunitar. „Nu cerem scurtături. Ne facem temele cu sârguinţă”, a spus ea, adăugând însă că Moldova se află într-o „cursă contra cronometru” pentru a-şi proteja democraţia de Rusia, potrivit news.ro.

„Obiectivul Moscovei este clar”, a spus Maia Sandu. „Să cucerească Moldova prin urnele de vot, să ne folosească împotriva Ucrainei şi să ne transforme într-o rampă de lansare pentru atacuri hibride asupra Uniunii Europene”, i-a avertizat ea pe europarlamentari.

Moldova, care are o frontieră de 1.200 de kilometri cu Ucraina, a devenit ţinta războiului hibrid al Rusiei

Ţara sa cu 2,4 milioane de locuitori, care are o frontieră de 1.200 de kilometri cu Ucraina, a devenit ţinta războiului hibrid al Rusiei, care include dezinformare, atacuri cibernetice şi manipularea alegerilor, notează POLITICO.

„De aceea, calea noastră europeană nu este doar o chestiune de valori, ci o chestiune de supravieţuire”, a declarat Maia Sandu în discursul ţinut în faţa europarlamentarilor reuniţi la Strasbourg, adăugând că Kremlinul „a dezlănţuit întregul său arsenal de atacuri hibride”.

„Ne confruntăm cu un război hibrid nelimitat, la o scară nemaiîntâlnită înainte de invazia la scară mare din Ucraina”, a arătat Maia Sandu, numind Rusia „cea mai mare ameninţare” cu care se confruntă atât Republica Moldova, cât şi Europa.

Moscova va încerca să le influenţeze alegerile parlamentare din Moldova

Moldovenii se vor prezenta la urne la 28 septembrie pentru alegerile parlamentare, iar Maia Sandu le-a spus europarlamentarilor că Moscova va încerca să le influenţeze.

Referendumul de anul trecut pentru aderarea la UE a fost aprobat cu o marjă foarte mică, de 50,4% la 49,6%, într-un vot marcat de interferenţa Rusiei. În alegerile prezidenţiale simultane şi tensionate, Maia Sandu – care provine dintr-un partid pro-european – şi-a învins adversarul pro-rus, asigurându-şi un al doilea mandat, graţie voturilor disaporei moldovene.

Liderii Franţei, Germaniei şi Poloniei au vizitat Chişinăul luna trecută

Liderii Franţei, Germaniei şi Poloniei au vizitat Chişinăul luna trecută într-o demonstraţie ostentativă de sprijin pentru Maia Sandu şi şi-au exprimat sprijinul pentru parcursul ţării către UE. Însă Moldova se confruntă cu obstacole, printre care faptul că aderarea sa este în prezent legată de cea a Ucrainei, pe care premierul ungar Viktor Orbán a promis în repetate rânduri că o va bloca, notează POLITICO. Pe de altă parte, şi Kievul se opune tentativelor de disociere a celor două candidaturi, de teamă că aderarea Ucrainei va fi amânată sine die.

