Procurorii DNA efectuează percheziții la ELCEN pentru luare și dare de mită 

Procurorii DNA efectuează marți percheziții în opt locații într-un dosar de luare și dare de mită în care sunt vizați șapte suspecți, inclusiv din conducerea companiei ELCEN, au declarat pentru G4Media surse apropiate anchetei.

Sunt vizați directorul general Claudiu Crețu și directorul comercial. Claudiu Crețu a fost susținut de PNL și a fost numit în mandatul de ministru al lui Sebastian Burduja, potrivit surselor citate.

Ministerul Energiei este principalul acţionar al companiei, deţinând 97,51% din acţiuni, restul acţiunilor fiind deţinute de SNGN Romgaz (2,49%).

Anterior, Crețu a fost director general la Compania Municipală Termoenergetica București, administrator special la Elcen, director adjunct la RADET, consilier la Minsiterul Finanțelor. Timp de nouă ani (2005 – 2014) a fost ofițer la ministerul de Interne.

Astfel, între 2005 și 2013 a fost ofițer la “Protecţie internă și activități de prevenire și control intern”, iar între 2013 și 2-14 a fost detaşat la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Integritate Colaborare cu alte ministere și entități.

