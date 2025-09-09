Fostul director adjunct al SIS acuzat de trădare, audiat la DIICOT

Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, a fost adus sub escortă marți dimineață la sediul DIICOT, pentru a fi audiat într-un dosar în care este acuzat de trădare și transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus.

Fostul ofițer de rang înalt al SIS a fost săltat luni de procurori la Timișoara și transportat la București, pentru a da explicații în fața anchetatorilor, conform Agerpres.

Conform DIICOT, între anii 2024 – 2025, suspectul a realizat două întâlniri, ambele în Budapesta – Ungaria, cu ofițeri de informații din cadrul Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus, existând suspiciuni rezonabile că aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate.

Ancheta, desfășurată sub egida EUROJUST, a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și de sprijinul procurorilor din Ungaria, Cehia și Republica Moldova.

