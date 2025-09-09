Fostul director adjunct al SIS acuzat de trădare, audiat la DIICOT

33.4 C
Știri de ultima orăEvenimentFostul director adjunct al SIS acuzat de trădare, audiat la DIICOT

De Magda Dragu
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, a fost adus sub escortă marți dimineață la sediul DIICOT, pentru a fi audiat într-un dosar în care este acuzat de trădare și transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus.

Fostul ofițer de rang înalt al SIS a fost săltat luni de procurori la Timișoara și transportat la București, pentru a da explicații în fața anchetatorilor, conform Agerpres.

Conform DIICOT, între anii 2024 – 2025, suspectul a realizat două întâlniri, ambele în Budapesta – Ungaria, cu ofițeri de informații din cadrul Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus, existând suspiciuni rezonabile că aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate.

Ancheta, desfășurată sub egida EUROJUST, a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și de sprijinul procurorilor din Ungaria, Cehia și Republica Moldova.

