Alegerile din Ungaria: Prezență-record la urne. Peter Magyar, optimist. Viktor Orban nu a ținut discurs

Liderul opoziției din Ungaria, Peter Magyar, a declarat duminică seară că este „prudent optimist“ în ceea ce privește victoria sa în fața actualului premier Viktor Orban în alegerile legislative, care au înregistrat o prezență record la vot.

„Suntem optimiști sau, mai degrabă, prudent optimiști“, a declarat el după închiderea secțiilor de votare și publicarea mai multor sondaje independente realizate la sfârșitul săptămânii care arată o victorie a partidului său Tisza, cu peste 50% din voturi, în absența sondajelor la ieșirea de la urne.

„Nu vrem să câștigam un sondaj de opinie, însă vom câștiga alegerile“, a adăugat el.

Viktor Orban nu a ținut discurs după închiderea urnelor

Viktor Orban, premierul Ungariei, era așteptat să susțină un discurs la sediul partidului său după închiderea urnelor pentru alegerile parlamentare, la ora 19.00 (20.00 ora României). Acesta nu s-a mai prezentat la sediu, însă Biroul său a transmis un mesaj.

Șeful de cabinet al prim-ministrului Viktor Orban a declarat că prezența-record la vot la alegerile de duminică din Ungaria reprezintă rezultatul unui efort uriaș de mobilizare din partea partidului de guvernământ Fidesz, iar votul a fost unul democratic.

„Ne bucurăm că următorul parlament va avea acest mandat democratic puternic“, a declarat Gergely Gulyas, adăugând că este încrezător că Fidesz va obține majoritatea.

Prezență-record la urne

Maghiarii au votat azi în ceea ce mulți consideră cele mai importante alegeri din Europa ale anului, un vot care l-ar putea răsturna pe premierul populist Viktor Orbán, un aliat al președintelui american Donald Trump, după 16 ani la putere.

La ora 18.30 – cu o jumătate de oră înainte de închiderea secțiilor de votare – prezența la vot a fost de 77,8%, depășind prezența generală din 2022, care era de 69,5% la sfârșitul zilei. Această cifră depășește chiar recordul istoric stabilit în 1990, când 65,1% dintre maghiari și-au exprimat votul în primele alegeri libere și multipartite după căderea Zidului Berlinului.

Gulyas, șeful de cabinet al premierului ungar Orban, spune că prezența mare la vot este rezultatul mobilizării Fidesz.

În sondajele dinaintea alegerilor, partidul de opoziție Tisza conducea

Partidul de opoziție de centru-dreapta din Ungaria, Tisza, a câștigat sprijinul a 55% dintre alegători, comparativ cu 38% pentru partidul de guvernământ Fidesz al premierului Viktor Orban, potrivit unui sondaj final realizat de Centrul de Cercetare 21 în zilele premergătoare alegerilor de duminică.19:04

Orban și Ungar au lansat apeluri similare pe rețelele de socializare: „Fiecare vot contează”.

Viktor Orban și adversarul său, Peter Magyar, au transmis mesaje contradictorii alegătorilor în focul alegerilor, ambii subliniind însă importanța fiecărui buletin de vot individual.

Într-un videoclip postat pe Facebook, premierul a vorbit deschis despre rezultatul incert, îndemnând la mobilizare: „Soarta țării poate depinde de un singur vot”, a spus el, adăugând că „pacea și securitatea Ungariei” sunt în joc și că „niciun patriot nu poate sta acasă”.

Liderul opoziției de la Tisa a adoptat un ton similar, îndemnând alegătorii pe pagina sa de Facebook să voteze, avertizând că „fiecare vot poate fi decisiv”.

Guvernul lui Orban ridică miza în ceea ce privește frauda electorală: „Presiune și haos la urne”

Acuzațiile și contraacuzațiile de fraudă în Ungaria continuă nestingherite.

Din partea guvernului, Balazs Orban, consilier al premierului Viktor Orban, vorbește despre un „val de rapoarte” care îi acuză pe rivalii lui Tisza, Péter Magyar, de tentativă de cumpărare de voturi, intimidare și comportament agresiv la secțiile de votare. „Observăm cazuri de presiune asupra angajaților, scene haotice la secțiile de votare și incidente care vizează influențarea alegătorilor, chiar și cu utilizarea dronelor și amenințărilor”, a denunțat consilierul, descriind operațiuni legate de interese „susținute de Bruxelles și Kiev” și cerând ca „ungurilor să li se permită să decidă liber”.

