Bărbat în stare gravă după ce s-a răsturnat cu ATV-ul

Un bărbat de 40 de ani şi o femeie de 24 de ani au fost răniţi, după ce s-au răsturnat cu ATV-ul într-o localitate din Teleorman. Bărbatul grav rănit şi în stare de inconştienţă, a fost transportat de urgenţă la Spitalul Universitar din Bucureşti.

Duminică seară, în jurul orei 17.25, un echipaj SMURD şi unul al Serviciului Judeţean de Ambulanţă, din oraşul Videle, au intervenit la un eveniment rutier produs în localitatea Cosmeşti, unde un ATV s-a răsturnat, accident soldat cu două victime, informează ISU Teleorman



O femeie, de aproximativ 24 de ani, conştientă şi cooperantă, cu traumatisme uşoare, a primit primul ajutor calificat şi a fost transportată la spitalul orăşenesc Videle, precizează sursa citată.



În schimb, un bărbat de aproximativ 40 de ani, politraumatizat, în stare de inconştienţă, a primit primul ajutor şi a fost direcţionat către Spitalul Universitar din Bucureşti pentru îngrijiri medicale de specialitate.



Cazul a intrat în atenţia autorităţilor competente pentru cercetări.

