FAN Courier și-a închis toate agențiile. Ce variante au clienții

Compania FAN Courier a închis, începând cu 10 aprilie, toate agențiile din țară, într-o mișcare care marchează o schimbare majoră de strategie. Decizia este explicată de conducerea companiei prin adaptarea la noile obiceiuri de consum și nevoia de eficientizare a costurilor.

Directoarea de marketing și comunicare, Adriana Manu, susține că măsura nu reprezintă o retragere din piață, ci o transformare a modului în care sunt oferite serviciile.

Tranziție începută încă din 2025

Procesul de restructurare a început încă din 20 octombrie 2025, când au fost închise primele recepții pentru clienți, inclusiv cele din Știrbei Vodă și Ion Mihalache, scrie Economica.

Compania a anunțat atunci o reorganizare a rețelei de puncte fixe, în contextul dezvoltării accelerate a rețelei de lockere FANbox și a punctelor de tip Collect Point.

Cum se schimbă serviciile pentru clienți

În urma acestei decizii, clienții nu vor mai putea ridica sau trimite colete din sediile companiei, așa cum o făceau până acum.

Pentru situațiile în care destinatarii nu sunt găsiți la adresă, unele dintre vechile recepții vor funcționa temporar între orele 9.00 și 11.00, în zilele lucrătoare.

Trimiterea coletelor se va face prin rețeaua de lockere sau prin solicitarea unui curier la domiciliu sau la sediu.

Schimbarea afectează în special magazinele online și clienții care obișnuiau să predea coletele direct în agenții.

Procedurile clasice, precum cântărirea coletului și completarea AWB-ului la ghișeu, vor fi înlocuite de soluții digitale sau de predarea directă în lockere.

Compania: decizia nu este una financiară

Adriana Manu explică faptul că decizia de închidere a sediilor fizice nu a fost luată din motive financiare, ci din cauza schimbării comportamentului clienților care preferă flexibilitatea oferită de rețelele de lockere și apelează din ce în ce mai puțin la sediile fizice.

Ea arată că FAN Courier va păstra toți angajații companiei, inclusiv pe cei din sediile fizice închise, angajați care vor fi relocați.

Strategie axată pe FANbox și Collect Point

Pentru perioada 2025-2026, compania pune accent pe extinderea rețelei FANbox, care a depășit 3.000 de unități, și pe parteneriatele de tip Collect Point, inclusiv cu rețeaua PayPoint.

Aceste soluții permit ridicarea și predarea coletelor 24/7.

Creștere a afacerilor, dar scădere a profitului

FAN Courier, companie antreprenorială românească fondată în 1998, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 1,546 miliarde lei (aproximativ 310 milioane euro), în creștere cu aproximativ 11% față de anul anterior.

Pentru 2026, compania estimează o creștere de aproximativ 15%, pe fondul dezvoltării accelerate a comerțului online și al creșterii volumelor de colete livrate.

Cu toate acestea, compania a înregistrat o scădere de 40% a profitului în 2025 față de 2024, în contextul condițiilor economice și al intensificării concurenței.

