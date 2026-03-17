Republica Moldova primeşte 189 de milioane euro de la Comisia Europeană, după progrese în reforme

În cadrul Mecanismului de reformă și creștere pentru Republica Moldova, Comisia Europeană a plătit 189 de milioane euro, în urma finalizării cu succes de către această țară a 24 de reforme. Acest lucru evidențiază progresele semnificative realizate de Republica Moldova pentru a avansa pe calea aderării sale la UE.

Din această sumă, 173 de milioane euro vor fi plătite direct la bugetul de stat, iar 16 milioane euro vor sprijini proiecte din Moldova prin intermediul Platformei de investiții pentru politica de vecinătate, mai spune comunicatul de presă al Executivului european.

Plata efectuată marți se adaugă celor 289 de milioane euro acordate Republicii Moldova în 2025. „Republica Moldova și-a îndeplinit din nou angajamentele asumate în ceea ce privește UE. Reformele puse în aplicare aduc beneficii reale, de la mai puține formalități administrative la servicii online mai bune și un mediu mai curat. Atunci când partenerii noștri își respectă angajamentele, UE trebuie de asemenea să își respecte angajamentele. Fondurile noastre îi vor sprijini în mod direct pe cetățenii moldoveni și vor ajuta această țară să își continue calea către UE”, a afirmat Marta Kos, comisara pentru extindere.

Această plată urmează evaluării pozitive de către Comisie a 24 de etape finalizate de Republica Moldova în cadrul Mecanismului de reformă și creștere. Principalele reforme realizate au vizat, printre altele, reducerea sarcinii administrative pentru întreprinderi, consolidarea securității cibernetice și a răspunsului la situații de urgență, realizarea de progrese în ceea ce privește digitalizarea serviciilor guvernamentale, ameliorarea transparenței bugetare, precum și consolidarea sistemelor antifraudă, de recuperare a activelor și judiciar.

Au fost lansate piețe naționale ale energiei electrice și de echilibrare, iar gradul de adoptare a energiei din surse regenerabile a crescut. În cadrul planului de creștere, Republica Moldova realizează reforme care au ca scop să facă țara mai atractivă pentru investițiile străine.

Având în vedere acest obiectiv, în luna septembrie 2025 Comisia a lansat o cerere de exprimare a interesului adresată sectorului privat, cu scopul de a stimula investițiile în Republica Moldova; cererea este deschisă până în iunie 2026. Această inițiativă urmărește să creeze în Republica Moldova o serie de investiții private transformatoare care să fie eligibile pentru sprijin din partea Comisiei și a instituțiilor financiare partenere.

