Trump susține că războiul din Iran se va termina curând. Israelul afirmă că ofensiva va continua

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pentru Axios, într-un scurt interviu telefonic, că, „practic nu mai este nimic de atacat” în Iran și că războiul de acolo se va termina în curând. Oficialii israelieni afirmă însă că ofensiva împotriva Iranului va continua „fără limită de timp”.

„Mici detalii… Oricând voi dori să se termine, se va termina”, a declarat Trump în timpul convorbirii telefonice de cinci minute.

În ultimele zile, Trump a transmis mesaje contradictorii cu privire la faptul dacă se așteaptă sau nu la un sfârșit iminent al războiului. Trump indică, de asemenea, că campania inițială a fost concepută ca o luptă de șase săptămâni.

„Războiul merge foarte bine”, spune el. „Suntem cu mult înaintea programului. Am provocat mai multe daune decât credeam că este posibil, chiar și în perioada inițială de șase săptămâni”.

Trump spune că Iranul nu numai că amenința Israelul și SUA, ci „avea în vedere și restul Orientului Mijlociu”. „Plătesc pentru 47 de ani de moarte și distrugere pe care le-au provocat. Aceasta este răzbunarea. Nu vor scăpa așa ușor”, spune el.

Israelul va continua ofensiva împotriva Iranului „fără limită de timp”

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a declarat astăzi că ofensiva militară lansată în comun de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului va continua „fără limită de timp” până când toate obiectivele vor fi atinse.

„Această operaţiune va continua fără limită de timp, atâta timp cât este necesar, până când ne vom atinge toate obiectivele şi vom decide rezultatul campaniei”, a declarat ministrul în timpul unei întâlniri cu oficiali militari israelieni.

„Conducerea iraniană care a supravieţuit fuge precum şoarecii în tuneluri, la fel ca şi conducerea Hamas în Gaza”, a adăugat Katz.

El a mai declarat că loviturile israeliano-americane vor continua să vizeze „ţintele strategice ale acestui regim de la Teheran şi din întreg Iranul, zi de zi, ţintă după ţintă”.

„Vom continua, de asemenea, să facem acest lucru pentru a-i permite poporului iranian să se ridice, să ia măsuri şi să răstoarne acest regim. În cele din urmă, depinde de ei”, a afirmat el.

