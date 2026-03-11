14.4 C
Bărbat reținut după ce a agresat sexual două femei pe stradă

De Daniela Moise

Un bărbat de 38 de ani a fost reținut de poliție marți, fiind acuzat că a agresat sexual două femei pe străzi din Sectorul 4 al Capitalei. Bărbatul a fost prins de trecători după a doua agresiune.

„La data de 10 martie 2026, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 26 Poliție au depistat în flagrant delict și ulterior au reținut un bărbat, în vârstă de 38 de ani, bănuit de comiterea a două infracțiuni de agresiune sexuală”, a anunțat, miercuri, Poliția Capitalei.

Marți, în jurul orei 20.40, polițiștii au fost sesizați, prin apel la 112, de către o femeie de 24 de ani, că, în timp ce se deplasa pe o stradă din Sectorul 4, ar fi fost agresată sexual de către un bărbat.

„Conform celor sesizate, acesta ar fi atins-o cu mâinile în zona intimă, după care ar fi părăsit locul faptei într-o direcție necunoscută. Ulterior, în jurul orei 21.20, polițiștii Secției 26 Poliție au fost sesizați de o altă femeie, de 28 de ani, că, în timp ce se deplasa pe o altă stradă din același sector, ar fi fost agresată sexual în circumstanțe similare”, a mai transmis poliția.

În momentul producerii celui de-al doilea incident, persoana vătămată a strigat după ajutor, iar mai mulți cetățeni care locuiau în zonă au intervenit pentru a-i acorda sprijin.

Un bărbat a reușit să îl oprească și să îl țină la fața locului pe bărbatul bănuit de comiterea faptelor până la sosirea echipajului de poliție. Bărbatul a fost imobilizat și condus la sediul subunității de poliție pentru audieri.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de agresiune sexuală.

