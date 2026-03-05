Kristi Noem, înlăturată de Donald Trump de la conducerea Departamentul pentru Securitate Internă

Președintele Donald Trump a anunțat că o demite pe secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, după ce parlamentarii au interogat-o săptămâna aceasta cu privire la o campanie publicitară de 220 de milioane de dolari care a prezentat-o ​​în mod grandios.

Demiterea lui Noem a urmat, de asemenea, protestelor la nivel național împotriva represiunii administrației Trump privind imigrația, care au inclus uciderea prin împușcare a doi cetățeni americani în Minneapolis.

Trump a anunțat pe rețelele de socializare că Noem va fi succedată în funcție de senatorul republican din Oklahoma Markwayne Mullin, începând cu 31 martie.

„Suntem încântați”, a declarat Mullin pentru USA TODAY, după ce a vorbit cu Trump.

Trump a declarat că Noem va deveni trimis special pentru Scutul Americilor, inițiativa sa pentru securitatea împotriva traficului de droguri în emisfera vestică.

Campania publicitară de 220 de milioane de dolari despre care Trump n-a știut nimic

Schimbarea a venit după ce Noem s-a confruntat cu interogatorii dure din partea republicanilor și democraților la Comisia Judiciară a Senatului pe 3 martie și la Comisia Judiciară a Camerei Reprezentanților pe 4 martie cu privire la campania sa publicitară. Ea a mărturisit că a discutat despre campanie cu Trump și că acesta a aprobat-o.

„N-am știut niciodată nimic despre asta”, a declarat Trump pentru Reuters într-un interviu telefonic.

Reclamele au prezentat-o ​​în mod grandios pe Noem, inclusiv într-o scenă filmată călare pe Muntele Rushmore, în statul natal al fostului guvernator al Dakotei de Sud.

Senatorul republican John Kennedy din Louisiana a întrebat-o pe Noem pe 3 martie despre contractul pentru reclame „care te prezintă în mod grandios”. Kennedy a întrebat-o dacă Trump a aprobat cheltuielile în avans, iar ea a răspuns: „Da”.

„Au fost eficienți în a te promova”, a spus Kennedy. „Pentru mine, asta îl pune pe președinte într-o situație teribil de stânjenitoare.”

Kennedy a spus că antreprenorul nu a fost licitat prin intermediul unei oferte competitive. Unul dintre subcontractanți este căsătorit cu fosta purtătoare de cuvânt a lui Noem, a spus Kennedy.

„Îmi este greu să cred, cunoscându-l pe președinte așa cum îl cunosc, că ați spus: «Domnule președinte, iată niște reclame pe care le-am făcut și vom cheltui 220 de milioane de dolari pentru a le difuza», că ar fi fost de acord cu asta”, a spus Kennedy.

Înlăturarea lui Noem ar putea permite democraților să ceară închiderea agenției

Noem a spus că reclamele le spuneau imigranților fără autoritate legală de a se afla în țară că trebuie să plece sau vor fi reținuți și deportați. Ea a spus că a discutat despre campania publicitară cu Trump și că acesta a aprobat-o în prealabil.

„Am avut acea conversație, da, înainte să fiu numită în această funcție, să depun jurământul și să fiu confirmată, și de atunci încoace”, a spus Noem. „Am parcurs procedurile legale și am procedat corect.”

Noem nu a vorbit despre înlăturarea sa în timp ce vorbea public la Nashville, la Conferința Orașelor Mari, la câteva minute după anunțul lui Trump.

Înlăturarea lui Noem are loc în contextul în care Departamentul pentru Securitate Internă este parțial închis din cauza unei dispute din Congres privind represiunea imigrației de către Trump, democrații cerând schimbări de politici.

Senatorul Richard Blumenthal, democrat din Connecticut, a declarat că decizia de a-l înlătura pe Noem ar putea „să le permită” democraților să ceară închiderea agenției. Dar a spus că acest lucru se va întâmpla doar dacă Casa Albă va fi de acord cu reforme semnificative ale agenției, cum ar fi interzicerea purtării măștilor de către agenți.

Citește și: Femeie accidentată mortal pe trecere, după ce s-a împiedicat și a căzut în timp ce traversa