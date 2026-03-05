8.4 C
Știri de ultima orăEvenimentFemeie accidentată mortal pe trecere, după ce s-a împiedicat și a căzut în timp ce traversa

Femeie accidentată mortal pe trecere, după ce s-a împiedicat și a căzut în timp ce traversa

De Daniela Moise

O femeie a fost lovită mortal de o mașină, pe o trecere de pietoni din București, după ce s-a împiedicat și a căzut în timp ce traversa. Șoferul susține că era atent la semaforul ce tocmai se făcuse verde și nu a observat-o.

Accidentul s-a produs pe una dintre cele mai aglomerate treceri de pietoni din Capitală – cea de pe Bulevardul Magheru, situată la Piața Romană.

Femeia traversa strada și, la jumătatea trecerii de pietoni, s-ar fi împiedicat. În același moment, spun martorii, s-ar fi făcut verde pentru șoferi. Șoferul care era în dreptul ei nu ar fi observat-o și a trecut peste ea. Bărbatul spune că era atent la culoarea verde a semaforul.

Deși la locul accidentului au ajuns imediat voluntari instruiți pentru a aplica manevre de resuscitare și a fost oprită și o ambulanță în trafic, femeia nu a mai putut fi salvată.

Polițiștii au început cercetările pentru ucidere din culpă.

Anchetatorii vor analiza și imaginile surprinse de camerele de supraveghere amplasate în zonă. De asemenea, vor verifica și semafoarele pentru a stabili dacă într-adevăr șoferul a plecat pe culoarea verde.

