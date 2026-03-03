J.D. Vance: Nu schimbarea regimului din Iran este principalul nostru scop, ci protejarea intereselor de securitate națională ale SUA

Vicepreședintele american J.D. Vance a declarat luni că acțiunile președintelui Donald Trump în Iran nu vizează în mod direct schimbarea regimului de la Teheran, ci protejarea intereselor de securitate națională ale Statelor Unite. Într-un interviu acordat Fox News, Vance a explicat că scopul principal al administrației Trump este de a preveni orice posibilitate ca Iranul să dobândească o armă nucleară.

„Într-o lume perfectă, Statele Unite ar primi cu bucurie un lider la Teheran dispus să coopereze cu Washingtonul, însă obiectivul principal al președintelui Trump este să se asigure că Iranul nu va dobândi niciodată o armă nucleară, indiferent de cine se află la putere”, a afirmat JD Vance.

Regimul iranian, o preocupare secundară

Vicepreședintele a subliniat că soarta regimului de la Teheran este doar un aspect incidental în raport cu obiectivul principal. „Orice s-ar întâmpla cu regimul (de la Teheran), într-o formă sau alta, este incidental față de obiectivul principal al președintelui, acela de a se asigura că regimul terorist iranian nu construiește o bombă nucleară”, a adăugat el.

Vance a recunoscut că, deși ideal ar fi ca în Iran să existe un regim prietenos, acest lucru nu este prioritar: „Evident, președintele (Trump) și cu mine am prefera să existe un regim prietenos în Iran… dar fundamental, atât timp cât atingem obiectivul președintelui de a ne asigura că Iranul nu poate construi o bombă (nucleară), cred că președintele va fi mulțumit de rezultat”.

Mesajul lui Trump către poporul iranian

În primul său mesaj video după atacurile israeliene și americane lansate sâmbătă împotriva Iranului, președintele Trump a transmis un mesaj direct cetățenilor iranieni: „Când vom termina, preluați guvernul vostru”, adresându-se celor aproximativ 90 de milioane de locuitori ai țării. Aceasta a fost percepută ca o invitație a iranienilor de a-și asuma responsabilitatea pentru conducerea țării, fără ca Washingtonul să-și stabilească ca obiectiv primar o schimbare de regim.

Secretarul de stat american Marco Rubio a evidențiat luni aceeași distincție între dorințele secundare ale administrației și obiectivele concrete ale operațiunilor sale: deși o schimbare de conducere în Iran ar putea fi binevenită, prioritatea absolută rămâne ca orice lider care va conduce țara în viitor să nu dețină drone sau rachete balistice.

