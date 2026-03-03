Exercițiului „Miercurea Sirenelor“ a fost amânat. Raed Arafat: Evităm interpretările

Exercițiul de alarmare publică „Miercurea Sirenelor“ a fost amânat în urma unei decizii a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat, marți, că decizia este una normală în contextul declanșării războiului în Iran, pentru a nu lăsa loc interpretărilor din partea populației care nu știe de exercițiu.

Exercițiul de alarmare publică „Miercurea Sirenelor’“a fost amânat în urma unei evaluări interne privind contextul actual de securitate și necesitatea unei informări publice mai ample, a anunțat marți Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Conform IGSU, exercițiile de alarmare publică nu sunt organizate formal, simbolic sau pentru imagine; ele au un rol clar – verificarea capacității reale de funcționare a sistemului și familiarizarea populației cu semnalele de alarmare și semnificația acestora. Prin urmare, amânarea actuală reprezintă o măsură de adaptare responsabilă la context, nu o renunțare la exercițiu și nici o diminuare a exigențelor instituționale privind pregătirea pentru situații de risc.

Raed Arafat: Să evităm interpretări

„Decizia noastră este de a amâna, de a informa mai bine, de a veni cu un calendar de testări care va fi pe următoarea perioadă și la momentul la care vom fi siguri că populația a fost informată corect, bineînțeles ieșind din situația în care suntem acum și în contextul actual să facem aceste teste și să reluăm testarea sirenelor, așa cum se întâmplă și în alte țări, așa cum se întâmpla la noi până la începutul perioadei pandemiei“, a spus Arafat, la sediul MAI.

El a precizat că sirenele trebuie testate, deoarece acest exercițiu face parte din reziliența și pregătirea populației și autoritățile trebuie să fie sigure că sirenele funcționează.

„Este normal ca în perioada asta, având în vedere situația, să evităm unele interpretări sau chiar unii care să nu știe de exercițiu și să creadă că se întâmplă ceva, să informăm mai bine și să revenim cu calendarul peste o perioadă“, a explicat Arafat.

