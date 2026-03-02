3.6 C
Craiova
luni, 2 martie, 2026
Tânăr grav rănit după ce s-a prăbușit pe el un copac de lângă șosea pe care s-a apucat să-l taie

De Daniela Moise

Un tânăr din judeţul Neamţ s-a rănit grav după ce s-a urcat într-un copac de lângă șosea ca să-l taie și să-l pună pe foc. Bucata de sus a trunchiului copacului a căzut și i-a strivit parte din corp.

Întâmplarea s-a petrecut în Roman, la marginea orașului, pe domeniul public. Cineva a sunat la 112, pentru ajutor.

Tânărul a rămas la o înălţime de aproximativ patru metri, prins sub un trunchi tăiat. Copacul era căzut şi peste o ţeavă de gaze.

Pompierii au acţionat pentru a-l scoate, apoi a fost dus de urgență la spital. Medicii l-au diagnosticat cu pneumotorax stâng, fracturi costale stângi şi traumatism la membrul inferior stâng.

Tânărul este acum în afara oricărui pericol, dar a fost amendat cu1.000 de lei pentru că a tăiat fără drept copacul de pe domeniul public. A scăpat de dosar penal, pentru că nu a apucat să plece cu arborele acasă.

