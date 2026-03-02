Om de afaceri și politician cecen, găsit împușcat în cap, la Moscova

Omul de afaceri cecen și fostul senator al Consiliului Federației Umar Dzhabrailov s-ar fi sinucis la Moscova, a relatat luni presa rusă, citând surse polițienești. Dzhabrailov, în vârstă de 67 de ani, ar fi fost găsit cu o rană împușcată la cap în complexul rezidențial de lux Vesper Tverskaya din centrul Moscovei.

Potrivit canalului de Twelegram Mash, el a fost găsit într-un hotel din Moscova, cu un pistol lângă el. Omul de afaceri era în stare gravă și a fost dus la spital, luni dimineață, la ora 3.00, ora locală, dar medicii nu au reușit să-i salveze viața, scrie The Moskow Times.

Autoritățile responsabile cu aplicarea legii nu au comentat încă public cu privire la presupusa sinucidere.

Cine este Umar Dzhabrailov

Dzhabrailov s-a născut în capitala cecenă Groznîi, în 1958. În 1997, a devenit manager al grupului Plaza, care are hoteluri, malluri și un complex rezidențial în Rusia. Fostul partener de afaceri al lui Dzhabrailov, investitorul american Paul Tatum, a fost împușcat mortal într-o stație de metrou din Moscova în noiembrie 1996. Cu puțin timp înainte de a fi ucis, Tatum îl acuzase pe Dzhabrailov că l-a șantajat pentru a-l scoate dintr-un proiect hotelier comun.

În perioada 2004-2009, a fost senator în Consiliul Federației Ruse, resprezentând guvernul cecen.

În 2000, a candidat la președinție în Rusia și a ieșit pe locul 11. Între 2009 și 2013, Djabrailov a lucrat pentru consilierul prezidențial Serghei Prihodko.

În august 2017, Djabrailov a tras mai multe focuri de armă în tavanul unei camere din hotelul Four Seasons din Moscova, fiind găsit vinovat pentru tulburarea liniștii publice și amendat cu 500.000 de ruble, conform Meduza. Ulterior, Dzhabrailov a fost exclus din Rusia Unită, partidul lui Vladimir Putin.

