Un șofer de TIR împușcat în timp ce conducea a condus până la cel mai apropiat spital

Un șofer de TIR de 22 de ani a fost rănit de un glonț în timp ce conducea pe un drum provincial dintre localitățile Sava și Francavilla Fontana, în provincia Taranto din Italia, scrie Rotalianul.

Incidentul s-a petrecut în seara de vineri, 27 februarie, când TIR-ul aflat în mers ar fi fost ținta mai multor focuri trase din exterior. Șoferul a declarat că a auzit mai multe împușcături, iar unul dintre proiectile l-a lovit în spate.

În ciuda rănii și a sângerării, tânărul nu s-a pierdut cu firea și a condus vehiculul până la cel mai apropiat spital.

Investigațiile medicale au arătat că leziunea a fost superficială și nu au fost constatate complicații sau afectarea organelor vitale.

Carabinierii au discutat cu șoferul pentru a reconstitui împrejurările, iar ancheta este în desfășurare.

Au fost făcute verificări și la locul unde s-ar fi produs atacul, iar anchetatorii adună informații, inclusiv imagini de pe camerele de supraveghere din zonă, pentru a identifica autorii.

