Donald Trump nu mai vrea negocieri cu Iranul: Este prea târziu

Președintele american Donald Trump a anunțat marți că a refuzat o tentativă a Iranului de a relua discuțiile, în timp ce operațiunea militară comună SUA-Israel împotriva Teheranului continuă în a patra zi.

„Apărarea lor antiaeriană, Forțele Aeriene, Marina și leadership-ul lor s-au dus. Ei vor să discute. Le-am spus că este prea târziu”, a scris Trump pe Truth Social, comentând un articol de opinie, informează Agerpres.

Război de uzură: stocuri și costuri

După trei zile de bombardamente intense, Iranul ripostează în continuare cu rachete și drone asupra Israelului și bazelor americane din statele arabe. Represaliile forțează SUA și aliații să consume „mari cantități de rachete antiaeriene” pentru interceptare — „fără a le putea doborî pe toate”. Trump a susținut însă că armata americană are stocuri suficiente pentru „războaie nesfârșite”.

Obiectivul îndepărtat: schimbarea regimului

În pofida uciderii ayatollahului Ali Khamenei, regimul iranian nu dă semne de slăbire. Analiștii consideră că, fără intervenție terestră, atacurile aeriene ar putea fi insuficiente pentru schimbarea de putere de la Teheran — obiectivul principal al SUA, dincolo de neutralizarea programelor nuclear și balistic.

Trump a asigurat luni că „marele val” al ofensivei „abia urmează” și că nu va ezita să trimită trupe terestre „dacă va fi necesar”.

