Semiluna Roșie: Aproape 800 de persoane și-au pierdut viața în atacurile din Iran

Cel puțin 787 de persoane au fost ucise în atacurile lansate de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, potrivit Semilunei Roșii.

Grupul de ajutor umanitar a raportat pe Telegram că atacuri au avut loc în 153 de orașe din întreaga țară.

Peste 3.600 de echipe de intervenție în caz de urgență au fost desfășurate la nivel național, a precizat acesta, adăugând că operațiunile de căutare și salvare continuă în numeroase locații.

Organizația pentru drepturile omului Hengaw, cu sediul în Norvegia, a estimat luni că numărul persoanelor ucise de sâmbătă este semnificativ mai mare, raportând peste 1.500 de decese.

Potrivit Hengaw, circa 1.300 dintre cei uciși erau membri ai forțelor armate și aproximativ 200 erau civili. Grupul spune că se bazează pe o rețea de contacte de pe teritoriul țării pentru a documenta numărul victimelor.

Autoritățile americane au confirmat faptul că 6 soldați americani și-au pierdut viața de la începutul conflictului.

