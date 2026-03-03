Ministrul de externe al Rusiei: Nu am văzut dovezi că Iranul ar fi fabricat arme nucleare

Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, spune că Rusia nu a văzut dovezi că Iranul ar dezvolta arme nucleare, și că Republica Islamică are un drept „incontestabil” de a îmbogăți uraniu. Oficialul rus a pus astfel la îndoială argumentul Israelului și al SUA pentru atacurile împotriva țării de la Golful Persic.

„Încă nu am văzut dovezi că Iranul ar fi dezvoltat arme nucleare, exact principalul argument, dacă nu singurul, al războiului”, a declarat azi Serghei Lavrov într-o conferință de presă.

Oficialul rus a subliniat că atât Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), cât și membri ai serviciilor de informații americane susțin că „Iranul nu a dezvoltat și nici nu a încercat să fabrice arme nucleare”.

Referindu-se la declarațiile emisarului Casei Albe pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, șeful diplomației ruse a subliniat că la Moscova trezește „multe îndoieli” faptul că motivul bombardamentelor ar fi îmbogățirea uraniului de către Teheran.

„Să spui că Iranul ar trebui să fie singurul din întreaga lume care să renunțe la acest drept (…) nu este foarte realist”, a mai spus Serghei Lavrov.

El a insistat că Iranul, ca semnatar al Tratatului de Neproliferare Nucleară, are un drept „incontestabil” de a îmbogăți uraniu, pe care Moscova s-a arătat dispusă să îl păstreze pentru a evita un conflict.

Rusia vrea pace și mediere

În ceea ce privește posibilitățile de mediere ale Kremlinului, ministru rus de externe a recunoscut că Moscovei nu îi este clar deocamdată ce obiective urmărește Washingtonul în Iran.

„Nimeni nu cunoaște obiectivele finale”, a afirmat el.

Serghei Lavrov a făcut apel la încetarea bombardamentelor americane și israeliene împotriva Iranului, dar și a atacurilor Teheranului împotriva țărilor din Golful Persic.

Președintele rus Vladimir Putin a promis să intervină pe lângă Teheran după ce luni a purtat convorbiri telefonice cu liderii Arabiei Saudite, Qatarului, Emiratelor Arabe Unite și Bahrainului.

