Noul ambasador al SUA în România își va prezenta marți scrisorile de acreditare

Noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la București, Darryl Nirenberg, își va prezenta marți scrisorile de acreditare.

Conform programului anunțat de Administrația Prezidențială, la ora 14.00, ambasadorul agreat al SUA, Darryl Nirenberg, va fi primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan, începându-și astfel mandatul la București.

Darryl Nirenberg a fost confirmat în funcția de ambasador al Statelor Unite ale Americii la București la finalul anului trecut.

Pe 19 noiembrie, la audierea sa în Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA, Darryl Nirenberg afirma că relația cu România nu a fost niciodată mai importantă.

„România este un aliat-cheie în cadrul NATO, situată strategic la Marea Neagră și având graniță cu Ucraina. Oferă mari oportunități pentru companiile americane și are potențialul de a fi un factor decisiv în ceea ce privește resursele energetice. Relația noastră cu România nu a fost niciodată mai importantă“, spunea acesta.

Tot marți, șeful statului român îi va primi la Palatul Cotroceni pentru prezentarea scrisorilor de acreditare pe ambasadorii agreați ai următoarelor țări: Republicii Ecuador – Cynthia Marie Mayer Zavala, Principatul Andorra – Carles Jordana Madero, Noua Zeelandă – Jennifer Jean Troup, Marele Ducat al Luxemburgului – Paul Schmit, Republica Costa Rica – Eliana Villalobos Cardenas, Republica Federală Somalia – Khadija Ossoble Ali, Republica Letonia – Raimonds Jansons, Republica Democrată Socialistă Sri Lanka – Samantha Priyadarshana Weerasinghe Pathirana, Republicii Moldova – Mihai Mîțu.

