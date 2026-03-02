Ministerul Justiţiei a anunțat propunerile pentru funcţiile de conducere de la Parchetul General, DNA și DIICOT

Ministerul Justiţiei a anunțat în această după-amiază propunerile pentru funcţiile de conducere de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

Propunerile vor fi comunicate CSM pentru avizul consultativ, urmând că ultimul cuvânt în desemnarea procurorilor-șefi să îl aibă președintele Nicușor Dan.

Ministerul Justiției a anunțat propunerile pentru șefia marilor parchete, într-un comunicat.

Cristina Chiriac – pentru funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Marius Voineag – pentru funcția de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Ioan-Viorel Cerbu – pentru funcţia de procuror-şef al DNA

Cele două funcții de procuror-șef adjunct DNA: Marinela Mincă și Marius-Ionel Ștefan

Codrin-Horaţiu Miron – pentru funcţia de procuror-şef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT)

Cele două funcții de procuror-șef adjunct DIICOT: Alex-Florin Florența și Gill-Julien Grigore-Iacobici

