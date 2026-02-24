Nicuşor Dan: Ucraina luptă pentru noi toţi, cu un curaj şi o rezistenţă admirabile. România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat azi, la împlinirea a patru ani de război în Ucraina, că Rusia a declanşat „un război fără milă împotriva unei naţiuni care a refuzat să se lase înfrântă”. „Ucraina luptă pentru noi toţi şi menţine securitatea întregului nostru continent, cu un curaj şi o rezistenţă admirabile”, subliniază el. Nicuşor Dan adaugă că negocierile pentru încheierea războiului trebuie să continue până când se vor îndeplini condiţiile pentru o pace justă, cu garanţii de securitate.

„În urmă cu patru ani, unul dintre cele mai teribile scenarii pentru Europa devenea realitate. Rusia a atacat Ucraina, declanşând un război fără milă împotriva unei naţiuni care a refuzat să se lase înfrântă. De atunci, Ucraina luptă pentru noi toţi şi menţine securitatea întregului nostru continent, cu un curaj şi o rezistenţă admirabile. Familii destrămate, drame inimaginabile, vieţi pierdute, toate acestea reprezintă sacrificii şi eforturi uriaşe, pentru care suntem recunoscători poporului ucrainean”, a transmis Nicuşor Dan, marţi, pe facebook.

România va sprijini Ucraina „oricât timp este necesar”

El a subliniat că România va sprijini Ucraina „oricât timp este necesar”.

„Împreună cu partenerii noştri din Uniunea Europeană, susţinem că negocierile pentru încheierea războiului trebuie să continue până când se vor îndeplini condiţiile pentru o pace justă, cu garanţii de securitate care să prevină posibilitatea oricărui nou conflict. Pacea în Ucraina înseamnă pace pentru Europa. Oricine ameninţă cetăţenii noştri trebuie să ştie că forţa noastră stă în unitate. Iar Uniunea Europeană devine tot mai puternică şi mai solidară”, a arătat şeful statului.

Palatul Cotroceni va fi iluminat în culorile drapelului ucrainean

Nicuşor Dan a menţionat că, pentru a marca patru ani de la lansarea invaziei Rusiei împotriva Ucrainei, Palatul Cotroceni va fi iluminat în culorile drapelului ucrainean.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă, într-un mesaj video postat marţi dimineaţă, când se împlinesc patru ani de la invadarea ţării sale de către trupele ruse, că omologul său rus Vladimir Putin nu a reuşit să-şi atingă obiectivele de război şi nu a învins poporul ucrainean şi dă asigurări că, prin rezistenţa sa, Ucraina şi-a dobândit dreptul la o pace „puternică, demnă şi durabilă”.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat marţi dimineaţă că se află la Kiev, pentru a zecea oară în decursul celor patru ani de când Rusia şi-a început invazia la scară largă a Ucrainei, pentru a transmite un mesaj de solidaritate şi susţinere.

Citește și: Ilie Bolojan: Guvernul României îşi exprimă sprijinul şi solidaritatea faţă de poporul ucrainean. Rezistenţa Ucrainei este esenţială pentru securitatea întregii Europe